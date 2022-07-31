Празднование отменили: оккупанты обвинили ВСУ в ударе по штабу ЧФ РФ в Севастополе в день ВМС

Удар по российскому штабу нанесен Украиной при помощи беспилотника, есть раненые, утверждает "губернатор" Михаил Развожаев.

По штабу Черноморского флота РФ (ЧФ РФ) во временно оккупированном Севастополе был нанесен удар, в результате пострадали по меньшей мере шесть человек. Российская сторона возложила на Украину ответственность за атаку. Об инциденте утром в воскресенье, 31 июля, сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

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Глава оккупационного правительства Севастополя заявил, что сегодня, в день, когда россияне отмечают День Военно-морских сил, украинские силы "решили испортить" праздник. По его словам, во двор штаба прилетел неопознанный объект, по предварительным данным — беспилотник. В результате есть пострадавшие.

"Ориентировочно в 06:02 раздался хлопок. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота… Повода для паники нет, все под контролем", — сказал Развожаев.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ РФ сообщило, что удар по штабу был произведен при помощи "маломощного взрывного устройства", которое было установлено на самодельный беспилотник.

"5 человек ранены (позже это количество выросло до шести — ред.), это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана… Двое пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести", — утверждает Развожаев.

"Губернатор" добавил, что на месте происшествия работают сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Также он призвал жителей Севастополя "сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", добавив, что "праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены".

В свою очередь спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в утреннем обращении заявил, что украинские Вооруженные силы непричастны ко взрыву во дворе штаба ЧФ РФ в Севастополе.

"Уверенно могу заявить, что деоккупация украинского Крыма и всех украинских городов во временно оккупированном Крыму точно будет происходить совсем по другому и с намного большей эффективностью. На данный момент уверен, что это очередная провокация с российской стороны, тем более на фоне тех ужасных сообщений, которые приходят к нам каждый день. Я говорю, прежде всего, про Еленовку. Поэтому держим строй и доверяем официальным источникам информации", — сказал представитель военного командования Одесской области.

Напомним, за несколько дней до взрыва возле штаба ЧФ РФ в Севастополе так называемый "спикер парламента Республики Крым" Владимир Константинов предложил расширить "географию спецоперации" до Одессы, Николаева, Днепра и Харькова. В свою очередь 7 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия в Украине якобы "всерьез пока еще ничего не начинала".

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