Усиление комендантского часа в Николаеве: Кива заявил о "казни русскоговорящих"

В своем новом посте экс-нардеп рассказал, что с этой целью даже якобы были "привлечены иностранные наемники".

Власти Украины на предстоящих выходных в прифронтовом Николаеве готовят "террор и массовые казни русскоязычного населения". Подобное заявление в своем Telegram-канале сделал обвиняемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

По его словам, власти Украины запланировали организовать террор и "массовые казни русскоязычного населения" Николаева.

Для осуществления своих целей в прифронтовом областном центре специально вводят длительный комендантский час — с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

Более того, как написал Илья Кива, для проведения репрессий "привлечены иностранные наемники и члены неофашистских организаций".

"Ранее "стр*птизерша"-Ким заявлял о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. И пообещал выплатить по $100 каждому, кто окажет помощь и обезвредить российского помощника. Они будут убивать людей перед своим бегством!", — добавил экс-нардеп в своем Telegram, комментируя введение длительного комендантского часа в Николаеве.

[ + – ] В Николаеве во время комендантского часа устроят массовые казни мирного населения, - Кива

Пользователи Twitter с юмором отреагировали на публикацию Ильи Кивы о том, что в Николаеве якобы организуют казни русскоговорящих жителей. Некоторые комментаторы предложили вызвать экс-нардепу от ОПЗЖ бригаду санитаров, а другие с сарказмом сообщили, что парламентарий "наконец-то сказал правду".

"Кива "раскрыл" все карты комендантского часа в Николаеве", "Илья Кива вырвался из дурки и накатал пост о том, что "в Николаеве готовятся к публичным казням русскоговорящих". Санитары, он здесь, хватайте его", "Наконец-то, правда от Кивы", "Кива, кажется, отупел до предела, сидя в рашке и бегая по пропагандистским ТВ-помойкам. Он наваял пост, в котором "объяснил", зачем в Николаеве вводится длительный комендантский час. Кому-то пора вызывать санитаров", "Кива сошел окончательно с ума! Это уже точно "крыша" потекла", — написали пользователи в Twitter, комментируя публикацию экс-нардепа.

[ + – ] Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве [ + – ] Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве [ + – ] Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве [ + – ] Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о введении длительного комендантского часа в областном центре. Ограничения для гражданского населения, которые вводятся с целью выявления коллаборантов, будут действовать с с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

Также сообщалось, что 5 августа ВС РФ осуществили массированный обстрел Николаева из реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибли мирные жители, а еще, как минимум, 10 граждан получили различные ранения.