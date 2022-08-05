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Политика Российско-украинская война

Усиление комендантского часа в Николаеве: Кива заявил о "казни русскоговорящих"

Илья Кива нардеп ОПЗЖ казни террор Николаев война пропаганда
Фото: УНИАН | Илья Кива обвинил власти Украины в организации казней жителей Николаева

В своем новом посте экс-нардеп рассказал, что с этой целью даже якобы были "привлечены иностранные наемники".

Власти Украины на предстоящих выходных в прифронтовом Николаеве готовят "террор и массовые казни русскоязычного населения". Подобное заявление в своем Telegram-канале сделал обвиняемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

По его словам, власти Украины запланировали организовать террор и "массовые казни русскоязычного населения" Николаева.

Для осуществления своих целей в прифронтовом областном центре специально вводят длительный комендантский час — с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

Более того, как написал Илья Кива, для проведения репрессий "привлечены иностранные наемники и члены неофашистских организаций".

"Ранее "стр*птизерша"-Ким заявлял о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. И пообещал выплатить по $100 каждому, кто окажет помощь и обезвредить российского помощника. Они будут убивать людей перед своим бегством!", — добавил экс-нардеп в своем Telegram, комментируя введение длительного комендантского часа в Николаеве.

В Николаеве во время комендантского часа устроят массовые казни мирного населения, - Кива

Пользователи Twitter с юмором отреагировали на публикацию Ильи Кивы о том, что в Николаеве якобы организуют казни русскоговорящих жителей. Некоторые комментаторы предложили вызвать экс-нардепу от ОПЗЖ бригаду санитаров, а другие с сарказмом сообщили, что парламентарий "наконец-то сказал правду".

"Кива "раскрыл" все карты комендантского часа в Николаеве", "Илья Кива вырвался из дурки и накатал пост о том, что "в Николаеве готовятся к публичным казням русскоговорящих". Санитары, он здесь, хватайте его", "Наконец-то, правда от Кивы", "Кива, кажется, отупел до предела, сидя в рашке и бегая по пропагандистским ТВ-помойкам. Он наваял пост, в котором "объяснил", зачем в Николаеве вводится длительный комендантский час. Кому-то пора вызывать санитаров", "Кива сошел окончательно с ума! Это уже точно "крыша" потекла", — написали пользователи в Twitter, комментируя публикацию экс-нардепа.

Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда
Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве
Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда
Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве
Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда
Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве
Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда
Илью Киву высмеяли из-за слов о казнях и терроре в Николаеве
Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда
Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда
Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда
Илья Кива казни террор Николаев комендантский час пропаганда

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о введении длительного комендантского часа в областном центре. Ограничения для гражданского населения, которые вводятся с целью выявления коллаборантов, будут действовать с с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

Также сообщалось, что 5 августа ВС РФ осуществили массированный обстрел Николаева из реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибли мирные жители, а еще, как минимум, 10 граждан получили различные ранения.