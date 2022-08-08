В Николаеве задержали несколько сотен пособников оккупантов, — генерал СБУ (видео)

Кроме коллаборантов, сотрудники СБУ во время "длинного комендантского часа" в городе нашли еще массу нарушений порядков военного времени.

В Николаеве во время комедиантского часа, который длился трое суток, силовики задержали около 400 пособников российских оккупантов. Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины Дмитрий Марченко в эфире телеканала "Киев" 8 августа.

"Они передавали информацию на другую сторону. Я пока не могу об этом говорить, но операция прошла очень успешно", — сказал Марченко.

Он добавил, что, кроме коллаборационизма, сотрудники СБУ выявили еще много других правонарушений.

"Выходные прошли не просто так", — подытожил генерал-майор.

​Что этому предшествовало

Несколькими днями раньше стало известно, что в Николаеве вводят комендантский час с вечера 5 августа до утра 8 августа.

Виталий Ким сообщил, что введение комендантского часа накладывает все те же ограничения, что и обычный комендантский час в вечернее время. Людям нельзя будет выходить на улицу, кроме определенных случаев.

В ОВА заявили, что местные жители могут выгуливать собак у своих дворов. Гулять с детьми на детских площадках. Однако с собой нужно брать документы, подтверждающие личность.

На практике проверка выглядела так: проверяющие заходили в каждую квартиру, просили жильцов предъявить документы и просматривали содержимое их мобильных телефонов.

В целом население разделилось на две части. Одни решили, что им будет лучше отдохнуть, поэтому они выехали за границы области. Их проверяли 5 августа на блокпостах. Остальные решили провести "длинный комендантский час" в городе.

Фокус также писал, что экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил о терроре и массовых казнях русскоязычного населения в Николаеве. По мнению одиозного бывшего нардепа именно для этого в городе ввели такой растянутый во времени комендантский час.

Также сообщалось, что 5 августа, перед введением комендантского часа, ВС РФ осуществили массированный обстрел Николаева из реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибли мирные жители, а еще, как минимум, 10 граждан получили различные ранения.