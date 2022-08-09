ВСУ за сутки отразили наступление ВС РФ на нескольких направлениях фронта, — Генштаб

Сложной, по данным командования, остается ситуация в районе Донецка, где штурмовые действия россияне проводят при поддержке авиации и артиллерии.

В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил Украины отбили наступление ВС РФ на нескольких направлениях. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 9 августа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. Подразделения регулярной армии Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском направлении ВС РФ проводят демонстрационные действия с целью недопущения переброски ВСУ на другие участки фронта, удерживая в приграничных районах Брянской и Курской областей войска Западного военного округа. Из ствольной артиллерии и РСЗО захватчики обстреливали Катериновку, Середина-Буду и Мезеновку Сумской области.

На Харьковском направлении ВС РФ применяли танки, реактивную и ствольную артиллерию для нанесения удара по Сосновке, Дуванке, Прудянке, Дементиевке, Питомнику, Русской Лозовой, Черкасских Тишках, Петровке, Байраку, Старому Салтову, Базалиевке, Коробочкино, Андреевке, Чугуеву и Чеполю. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Верхнего Салтова.

На Славянском направлении под артиллерийский огонь ВС РФ попали населенные пункты Бражковка, Карнауховка, Сулиговка, Новая Дмитровка, Протопоповка, Адамовка, Залиман, Мазановка и Долина. На Донецком направлении российские войска осуществляют массированное наступление при поддержке штурмовой авиации и тяжелого вооружения.

На Краматорском направлении захватчики вели огонь по Григорьевке, Северску, Верхнекаменскому, Закитному и Ивано-Дарьевке. На Бахмутском из артиллерии ВС РФ обстреливали Соледар, Кодему, Белогоровку, Бахмутское, Выемку и Вершину. В районе Зайцево, Бахмута, Яковлевки и Спирного зафиксирована работа вражеской авиации.

Помимо этого, как отмечает Генштаб, подразделения российских войск вели разведку боем возле Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки, Зайцево и Бахмут, но были вынуждены отступить после огневого сопротивления ВСУ.

На Авдеевском направлении ВС РФ обстреливали из тяжелого вооружения Водяное, Пески, Невельское, Новоселовку, Красногоровку и Сухую Балку. Работа вражеской авиации зафиксировала возле Марьинки, Красногоровки, Авдеевки и Новоселовки. Кроме этого, ВС РФ вели наступление в направлении Красногоровки и Авдеевки, но были вынуждены отступить на прежние позиции.

На Новопавловском и Запорожском направлениях под огонь российских войск попали Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйполе, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. В районе Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки работала армейская авиация ВС РФ. В направлении Великой Новоселки и Времовки ВСУ также ликвидировали российские ДРГ, которые пытались проникнуть на подконтрольную Киеву территорию.

На Южнобужском направлении ВС РФ продолжают вести оборонительную операцию, применяя против подразделений ВСУ армейскую авиацию. Кроме этого, в течение суток из артиллерии захватчики обстреливали Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинку, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорку, Осокоровку и Княжевку. В районе Андреевки, Осокоровки и Ольгино зафиксированы авиаудары, а рядмо с Мураховкой, Новоалександровой и Николаевской российские войска вели аэроразведку.

[ + – ] ВСУ за сутки отбили наступление ВС РФ на нескольких направлениях [ + – ] ВСУ за сутки отбили наступление ВС РФ на нескольких направлениях

Напомним, в Николаеве во время продолжительного комендантского часа задержали сотни коллаборантов.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ задержала киллеров, которые планировали убить руководителя ГУР и главу Минобороны Украины.