Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВСУ за сутки отразили наступление ВС РФ на нескольких направлениях фронта, — Генштаб

ВСУ, война, вторжение рф, бойцы, военнослужащие, Генштаб
ВСУ за сутки отбили наступление ВС РФ на нескольких направлениях

Сложной, по данным командования, остается ситуация в районе Донецка, где штурмовые действия россияне проводят при поддержке авиации и артиллерии.

В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил Украины отбили наступление ВС РФ на нескольких направлениях. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 9 августа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. Подразделения регулярной армии Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Сиверском направлении ВС РФ проводят демонстрационные действия с целью недопущения переброски ВСУ на другие участки фронта, удерживая в приграничных районах Брянской и Курской областей войска Западного военного округа. Из ствольной артиллерии и РСЗО захватчики обстреливали Катериновку, Середина-Буду и Мезеновку Сумской области.

На Харьковском направлении ВС РФ применяли танки, реактивную и ствольную артиллерию для нанесения удара по Сосновке, Дуванке, Прудянке, Дементиевке, Питомнику, Русской Лозовой, Черкасских Тишках, Петровке, Байраку, Старому Салтову, Базалиевке, Коробочкино, Андреевке, Чугуеву и Чеполю. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Верхнего Салтова.

На Славянском направлении под артиллерийский огонь ВС РФ попали населенные пункты Бражковка, Карнауховка, Сулиговка, Новая Дмитровка, Протопоповка, Адамовка, Залиман, Мазановка и Долина. На Донецком направлении российские войска осуществляют массированное наступление при поддержке штурмовой авиации и тяжелого вооружения.

На Краматорском направлении захватчики вели огонь по Григорьевке, Северску, Верхнекаменскому, Закитному и Ивано-Дарьевке. На Бахмутском из артиллерии ВС РФ обстреливали Соледар, Кодему, Белогоровку, Бахмутское, Выемку и Вершину. В районе Зайцево, Бахмута, Яковлевки и Спирного зафиксирована работа вражеской авиации.

Помимо этого, как отмечает Генштаб, подразделения российских войск вели разведку боем возле Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки, Зайцево и Бахмут, но были вынуждены отступить после огневого сопротивления ВСУ.

На Авдеевском направлении ВС РФ обстреливали из тяжелого вооружения Водяное, Пески, Невельское, Новоселовку, Красногоровку и Сухую Балку. Работа вражеской авиации зафиксировала возле Марьинки, Красногоровки, Авдеевки и Новоселовки. Кроме этого, ВС РФ вели наступление в направлении Красногоровки и Авдеевки, но были вынуждены отступить на прежние позиции.

На Новопавловском и Запорожском направлениях под огонь российских войск попали Владимировка, Павловка, Орехов, Шевченко, Гуляйполе, Новоданиловка, Степногорск, Ольговское, Каменское и Новоселка. В районе Великой Новоселки, Щербаков и Новоселки работала армейская авиация ВС РФ. В направлении Великой Новоселки и Времовки ВСУ также ликвидировали российские ДРГ, которые пытались проникнуть на подконтрольную Киеву территорию.

На Южнобужском направлении ВС РФ продолжают вести оборонительную операцию, применяя против подразделений ВСУ армейскую авиацию. Кроме этого, в течение суток из артиллерии захватчики обстреливали Прибужское, Посад-Покровское, Лупарево, Украинку, Луч, Мирное, Благодатное, Новороссийское, Широкое, Партизанское, Плотницкое, Белогорку, Осокоровку и Княжевку. В районе Андреевки, Осокоровки и Ольгино зафиксированы авиаудары, а рядмо с Мураховкой, Новоалександровой и Николаевской российские войска вели аэроразведку.

Генштаб ВСУ сводка обстрелы вторжение оккупанты наступление Донбасс ВС РФ штурм
ВСУ за сутки отбили наступление ВС РФ на нескольких направлениях
Генштаб ВСУ сводка обстрелы вторжение оккупанты наступление Донбасс ВС РФ штурм
ВСУ за сутки отбили наступление ВС РФ на нескольких направлениях

Напомним, в Николаеве во время продолжительного комендантского часа задержали сотни коллаборантов.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ задержала киллеров, которые планировали убить руководителя ГУР и главу Минобороны Украины.