ВС РФ за месяц смогли продвинуться только на 10 км возле Бахмута, — разведка Британии

Российские подразделения, несмотря на интенсивные артобстрелы, не смогли сформировать достаточное количество пехоты для продолжения штурмовых действий на Донбассе.

Наступление ВС РФ на прифронтовой Бахмут было самой успешной операцией оккупационных войск за последние 30 дней, однако захватчики смогли продвинуться только на 10 километров. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 9 августа.

Ведомство отмечает, что ВС РФ продолжают концентрировать усилия на обороне в южных регионах Украины и атакуют позиции украинских Вооруженных сил на Донбассе.

За последний месяц, как отмечают в разведке, наступление на Бахмут было самой успешной операцией оккупационных войск на Донетчине, однако российские подразделения смогли продвинуться лишь на 10 километров.

"На других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, ее силы продвинулись не более чем на 3 км за этот 30-дневный период", — продолжили разведчики и предположили, что ВС РФ не смогли выполнить поставленные командованием задачи, поскольку, вероятно, россияне планировали захватить больше территорий.

Более того, как отмечают в Минобороны Великобритании, оккупационные войска, несмотря на интенсивное использование артиллерийских орудий на этом участке фронта, не смогли сформировать достаточное количество пехоты, необходимое для продолжения наступательных действий в Донецкой области.

[ + – ] ВС РФ за месяц на Бахмутском направлении продвинулись только на 10 километров

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал об отражении наступления ВС РФ на нескольких участках фронта. По данным военного командования, украинские войска отразили несколько штурмов на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, вынудив оккупационные подразделения отступить на прежние позиции.

Также сообщалось, что один из защитников "Азовстали" скончался в российском плену. Военнослужащий был добровольцем в подразделении "Медведи", а росСМИ сообщили о смерти украинского героя в результате "употребления наркотиков и хронических заболеваний".