11 людей загинули внаслідок обстрілу Дніпропетровщини з "Градів", — ОВА (фото)

Десять людей зазнали смертельних поранень у Марганці, ще одна жінка стала жертвою атаки ЗС РФ у Мировській ОТГ.

11 мирних громадян загинули внаслідок обстрілу російських військ із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" по Дніпропетровській області. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, минула ніч стала трагічною для Нікопольського району Дніпропетровщини. ЗС РФ двічі з РСЗВ "Град" відкривали вогонь по Марганцю та Мировській територіальній громаді.

Резніченко повідомив, що російські війська випустили щонайменше 80 реактивних снарядів по житлових будинках у момент, коли люди спали.

"У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десять людей у лікарні, семеро з них важкі. У місті пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівлю міськради та ще кілька адміністративних приміщень. Виведено з ладу лінію електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків", — продовжив керівник ОВА у своєму Telegram-каналі.

Ще одна людина, за словами Резніченка, загинула внаслідок обстрілів з РСЗВ у Мировській громаді. Будинок жінки у Вищетарасівці, яка стала жертвою атаки, повністю зруйнований після прильоту реактивного снаряда. Внаслідок обстрілу також постраждала сімейна пара — мирну жительку з пораненнями було госпіталізовано, а її чоловік лікується вдома.

"У селі пошкоджено 11 приватних будинків та газопроводи. Майже тисяча людей без газу", — резюмував Резніченко, коментуючи нічний обстріл Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню.

[ + – ] 11 людей загинули внаслідок обстрілу Дніпропетровської області з РСЗВ

Інформацію про обстріл Нікопольського району з РСЗВ "Град" також підтвердив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук. За його словами, російські війська випустили по Марганцю 40 реактивних снарядів, унаслідок чого загинули 10 мирних жителів.

Ще 40 боєприпасів із БМ-21 "Град" прилетіли на територію Мировської ОТГ, де від отриманих поранень померла жінка 1959 року народження.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ за минулу добу відбили наступ ЗС РФ на Харківському напрямку. За даними Генштабу, російські війська також зробили спроби штурму в районі Бахмута та Авдіївки, але були змушені відступити через вогневий спротив українських військовослужбовців.

Також повідомлялося, що наступ росіян на Бахмут став найуспішнішою операцією ЗС РФ на Донбасі за останні 30 днів, проте окупаційні війська змогли просунутися лише на 10 кілометрів углиб української території.