ЗСУ відбили штурм у напрямку Мар'їнки та Пісків, — Генштаб

Українські бійці завдали втрати угрупованням військ РФ на Донеччині після чого противник був змушений відійти.

Збройним силам України вдалося відбити штурм населених пунктів Мар'їнка та Піски Донецької області, російські війська зазнали втрат і були змушені відійти. Про це у зведенні станом на 18:00 11 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог намагався вести штурмові дії в напрямках Мар'їнки та Пісків, успіху не мав, зазнав втрат і відійшов", — йдеться у повідомленні.

Крім цього відомо, що на Авдіївському напрямку війська РФ обстріляли з артилерії Мар'їнку, Нетайлове, Авдіївку, Опитне та Красногорівку. По Авдіївці та Мар'їнці противник також завдав авіаударів.

Ситуація на фронті: Донбас

Слов'янський напрямок — війська РФ здійснили обстріл біля Карнаухівки, Мазанівки, Великої Комишувахи, Довгенького, Нової Дмитрівки, Грушувахи та Норцівки. Також було завдано удару за допомогою авіації недалеко від Залимана.

Донецький напрямок — сили противника намагаються прорвати оборону ЗСУ та зайняти вигідні рубежі для відновлення наступу на Краматорськ та Бахмут. Для запобігання переміщенню українських військ на інші напрямки продовжується вогонь вздовж лінії зіткнення.

Краматорський напрямок — російські війська обстріляли райони Пришиба, Сіверська, Григорівки та Верхньокам'янського. Поруч із Григорівкою, Верхньокам'янським та Івано-Дар'ївкою противник безуспішно намагався покращити позиції та був змушений відійти.

Бахмутський напрямок — війська РФ обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Бахмута, Костянтинівки, Білогорівки, Веселої Долини, Зайцевого, Яківлівки, Кодеми, Курдюмівки, а також застосували авіацію для завдання ударів біля Виїмки, Спірного, Бахмута, Соледару і Зайцевого. Сили противника намагалися просунутися у напрямках Яківлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини і Дачі, але ЗСУ завдали їм втрат, після чого ворог був змушений тікати.

Ситуація на фронті: інші напрямки

Волинський, Поліський, Сіверський напрями — ситуація суттєво не змінилася. На Сумщині війська РФ обстріляли зі ствольної артилерії об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах Ворожби, Мезенівки, Павлівки та Білопілля, а на Чернігівщині — неподалік села Логи. Окупанти приділяють значну увагу повітряній розвідці за допомогою безпілотників.

Харківський напрямок — противник стріляв із станків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Рідне, Прудянка, Слатине, Нове, Руська Лозова, Петрівка, Українка, Перемога, Баранівка, Чепіль, Одноробівка, Печеніги та Слобожанське. Авіаудари ворогом наносилися біля Ртищівки та Старого Салтова.

Новопавлівський та Запорізький напрями — війська РФ здійснили обстріл біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченкового, Новояковлівки, Гуляйпільського, Великої Новосілки, Вугледара, Золотої Ниви, Оріхова, Времівки, Бурлацького, Ольгівського та Кушугума. Авіаудари ворог наносив біля Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки. Противник зазнав втрат і відійшов під час спроби провести штурм Павлівки.

Південнобузький напрямок — противник зосереджує основні зусилля на запобіганні просуванню ЗСУ вглиб зайнятої ним території. З танків та артилерії було обстріляно райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Лимани, Галицинове, Зоря, Олександрівка, Шевченкове, Новомиколаївка, Кисельівка, Любомировка, Поляна, Андріївка, Зелений Гай, Березнегувате, Лепетиха, Іванівка, Кременчук. Війська РФ завдала авіаударів поряд з Андріївкою, Новогригорівкою, Лозовою та Білою Криницею, а також активно веде розвідку за допомогою безпілотників.

Акваторії Чорного та Азовського морів — російські кораблі підтримують дії наземного угруповання, виконують завдання щодо блокування проходу цивільних судів на північному заході Чорного моря та завдання ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в глибині України. Два носії ракет "Калібр" готові до застосування.

У ЗСУ також констатували, що особовий склад військ РФ деморалізований, а на тлі великих втрат триває примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Нагадаємо, протягом минулої доби за даними командування українських військ, ЗСУ відбили наступ противника на Краматорському, Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Зі свого боку, британська розвідка стверджує, що за місяць армії Росії вдалося просунутися лише на 10 км біля Бахмута.