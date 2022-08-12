Окупанти під час наступу просунулися в районі Горлівки та Зайцевого, – Генштаб (фото)

Бої з російськими військами, як інформує командування, тривають біля Кодеми та Пісків.

Підрозділи ЗС РФ протягом минулої доби здійснювали наступальні дії на кількох напрямках фронту та мали частковий успіх у районі Горлівки – Зайцевого. Про це в ранковому зведенні від 12 серпня інформує пресцентр Генерального штабу Збройних Сил України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін за минулу добу не зафіксовано. На Харківському напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії обстрілював Леб'яже, Соснівку, Українку, Дементіївку, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівку, Протопопівку, Верхній Салтів, Циркуни, Стару Гнилицю. Ворожі авіаудари зафіксовані в районі Ртищівки та Верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямі ЗС РФ відкривали вогонь по Вірнопіллю, Богородичному, Шнуркам, Курульці, Краснопіллі, Долині та Залиману. За даними Генштабу, окупаційні війська на вказаній ділянці фронту намагаються поповнити втрати серед особового складу та техніки.

На Краматорському напрямку Сіверськ, Григорівку, Серебрянку та Верхньокам'янське окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії та РСЗВ. Також ЗС РФ наступали на Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївку, але були змушені відступити. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли з танків та артилерії по Переїзному, Веселому, Бахмутському, Соледару, Вершині та Курдюмівці. У районі Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського окупанти також застосовували авіацію. На ділянці фронту Горлівка – Зайцеве ЗС РФ вели наступальні дії та мають частковий успіх.

Протягом доби загарбники також штурмували позиції ЗСУ у напрямах населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, але через спротив українських військовослужбовців відступили на колишні позиції. Після проведення перегрупування ворог відновив наступ на Кодему — на вказаній ділянці фронту точаться бої.

На Авдіївському напрямку ЗС РФ з артилерії стріляли по Водяному, Олександрополю, Авдіївці та Пісках. Біля Мар'їнки та Водяного працювала російська авіація. Генштаб зазначає, що загарбники намагалися вести наступальні бої у районах Спартака та Мар'їнки, але успіху не мали. Біля Пісків точаться бої з окупантами.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські загарбники вели вогонь по Малій Токмачці, Малинівці, Лук'янівському, Гуляйполі, Щербакам, Володимирівці, Богоявленці, Новоданилівці, Оріхові, Новополі, Новосілці та Залізничному. Ворожа авіація протягом минулої доби працювала поряд із Вугледаром, Малими Щербаками та Новомихайлівкою.

На Південнобузькому напрямку ЗС РФ обстрілювали позиції ЗСУ та об'єкти цивільної інфраструктури в Українці, Посад-Покровському, Лупаревому, Степовій Долині, Новогригорівці, Широкому, Кобзарцях, Кавказі, Білій Криниці, Тополиному, Іванівці, Потьомкиному та Трудолюбівці. Поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного зафіксовано ворожі авіаудари.

[ + – ] ЗС РФ просунулися в районі Горлівки та Зайцевого [ + – ] ЗС РФ просунулися в районі Горлівки та Зайцевого

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття російського наступу в районі Мар'їнки та Пісків.

Також повідомлялося, що російські війська у боях за Піски обстрілювали житлові будинки та позиції української армії з вогнеметних систем "Солнцепек".