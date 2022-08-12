"Намагалися захопити перехрестя": російська артилерія накрила підрозділ ЗС РФ

Під "дружній вогонь" потрапили бойовики зі Слов'янської бригади, яка була започаткована колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним у 2014 році. Загинуло 10 окупантів.

Російське військове командування, віддавши безглуздий наказ своїм солдатам, підставили їх під удар своєї артилерії. Як повідомив у Telegram журналіст Роман Цимбалюк, унаслідок бездарних дій 8 серпня загинуло десять окупантів.

Журналіст не уточнює місце події, але згадує першу окрему мотострілецьку бригаду (військова частина № 08801), командування якої наказало захопити перехрестя в якомусь населеному пункті, де не було підрозділів ЗСУ.

"Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) для підвищення морального духу ставить "складні" завдання своїм підлеглим. Так 8 серпня поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ", — пише Цимбалюк.

Унаслідок цього військовослужбовці потрапили під "дружній вогонь" своєї артилерії, від вогню якої загинули 10 людей.

Слов'янська бригада

Цимбалюк назвав в/ч 08801 із населеного пункту Комсомольське, Донецької області. Цей підрозділ було створено в місті Торез Горлівського району у 2014 році. Першу окрему мотострілецьку бригаду створили на базі міліційного формування з ініціативи ватажка донецьких бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який і став її першим командиром.

Бригада відрізнялася тим, до неї входили лише люди, які пройшли службу в збройних силах. До підрозділу увійшли три загони, чотири роти, у тому числі одна диверсійно-розвідувальна, один взвод, група ППО й одна бронегрупа.

У 2017 році підрозділ розширився за рахунок мотострілкових батальйонів, танкового батальйону, роти артилерії, снайперів, інженерів, медиків і зв'язківців. У неї також увійшли роти матеріального й технічного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що після вибухів на авіабазі в Новофедорівці командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осипова зняли з посади. Натомість призначили 59-річного віцеадмірала Віктора Соколова.

За інформацією Генштабу ЗСУ, сьогодні підрозділи ЗС РФ мали частковий успіх у наступальних діях на ділянці Горлівка — Зайцеве. Запеклі бої з російськими військами також тривають біля Кодеми та Пісок.