"Friendly Fire" на Дніпрі: російські окупанти потрапили під щільний вогонь своїх (відео)

Інцидент стався під час відступу росіян із Херсона. Через "дружній вогонь" один російський військовий отримав поранення.

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Український блогер і волонтер Сергій Стерненко опублікував у Telegram майже двохвилинне відео з камери російського окупанта, на якому група російських солдат потрапила під "дружній вогонь".

Інцидент стався у Херсоні під час відступу російських військ на південному напрямку. Група військових РФ на катері, ймовірно, виконувала бойове завдання. На кадрах видно, що один із бойовиків спочатку кинув гранату в пришвартований човен, а потім відкрив вогонь по його двигуну.

У відповідь одразу ж із протилежного берега інші росіяни відкрили щільний вогонь зі стрілецької зброї, унаслідок чого один із бойовиків отримав поранення. З переляку вони попадали на дно катера, ховаючись від куль своїх товаришів по службі.

Окупанти безуспішно намагалися докричатися, що вони "свої", але вогонь з іншого берега не припинявся, через що солдатам довелося розвернути човен у протилежному напрямку та швидко йти з-під обстрілу.

"Я кермую, кажи куди, на право? Куди. Дов…б, там Херсон", — у паніці кричав окупант, очевидно не зорієнтувавшись на місцевості.

Нагадаємо, аналогічний випадок стався у серпні, коли бойовики зі "Слов'янської бригади" потрапили під вогонь своєї ж артилерії. Унаслідок обстрілу загинули 10 російських бойовиків.

Раніше з'явилася інформація про те, що найманці з групи "Вагнера" стратили щонайменше 40 людей. Повідомлялося, що спонсор "вагнерівців" Євген Пригожин перед тим, як взяти до групи найманців попереджає їх про п'ять "смертних гріхів" — вживання алкоголю і наркотиків, мародерство, зґвалтування, дезертирство та спроби здатися в полон.