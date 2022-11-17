Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Україна деокупувала Херсон

"Friendly Fire" на Дніпрі: російські окупанти потрапили під щільний вогонь своїх (відео)

роосійські солдати потрапили під дружній вогонь
Фото: Скрін відео | Російські окупанти безуспішно намагалися докричатися, щоб по них припинили вести вогонь

Інцидент стався під час відступу росіян із Херсона. Через "дружній вогонь" один російський військовий отримав поранення.

Related video

Український блогер і волонтер Сергій Стерненко опублікував у Telegram майже двохвилинне відео з камери російського окупанта, на якому група російських солдат потрапила під "дружній вогонь".

Інцидент стався у Херсоні під час відступу російських військ на південному напрямку. Група військових РФ на катері, ймовірно, виконувала бойове завдання. На кадрах видно, що один із бойовиків спочатку кинув гранату в пришвартований човен, а потім відкрив вогонь по його двигуну.

У відповідь одразу ж із протилежного берега інші росіяни відкрили щільний вогонь зі стрілецької зброї, унаслідок чого один із бойовиків отримав поранення. З переляку вони попадали на дно катера, ховаючись від куль своїх товаришів по службі.

Окупанти безуспішно намагалися докричатися, що вони "свої", але вогонь з іншого берега не припинявся, через що солдатам довелося розвернути човен у протилежному напрямку та швидко йти з-під обстрілу.

"Я кермую, кажи куди, на право? Куди. Дов…б, там Херсон", — у паніці кричав окупант, очевидно не зорієнтувавшись на місцевості.

Нагадаємо, аналогічний випадок стався у серпні, коли бойовики зі "Слов'янської бригади" потрапили під вогонь своєї ж артилерії. Унаслідок обстрілу загинули 10 російських бойовиків.

Раніше з'явилася інформація про те, що найманці з групи "Вагнера" стратили щонайменше 40 людей. Повідомлялося, що спонсор "вагнерівців" Євген Пригожин перед тим, як взяти до групи найманців попереджає їх про п'ять "смертних гріхів" — вживання алкоголю і наркотиків, мародерство, зґвалтування, дезертирство та спроби здатися в полон.