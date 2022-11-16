"Вагнерівці" стратили вже 40 учасників війни в Україні, — правозахисниця (відео)
За словами правозахисниці Ольги Романової, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин попереджає новобранців своєї військової компанії про розстріли та інші види страт. Страчують у ПВК за п'ять різновидів "провин".
Ольга Романова, яка займається правозахисною діяльністю, заявила, що найманці з "групи Вагнера" стратили щонайменше 40 осіб, які брали участь у війні в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".
За словами Романової, керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин попереджає новобранців своєї військової компанії про застосування розстрілів, тобто позасудових розправ.
За що розстрілюють у ПВК "Вагнер":
- дезертирство;
- спробу здатися у полон;
- мародерство;
- зловживання алкоголем чи наркотиками;
- "статеві зв'язки".
"Те, що ми можемо більш-менш підтвердити, близько 40 осіб. Звичайно, я думаю, насправді їх набагато більше. <…> У них це називається "обнулити"", — заявила правозахисниця, за її словами Пригожин із липня обіцяє страти та перше відео такої розправи вже опубліковано.
"Як ми з вами розуміємо, нічого йому за це не буде", — пояснила правозахисниця, додавши, що на будь-які запити про місцезнаходження ув'язнених, надіслані представникам пенітенціарної системи РФ (ФСВП), слідує відповідь, що це державна таємниця.
За інформацією правозахисниці, вже завербовано 30-35 тис. ув'язнених, багатьох відправляють на війну примусово.
Нагадаємо, що "вагнерівець" Нужин, якого стратили кувалдою, добровільно пішов на обмін. Таку заяву зробили в Офісі президента України. У полоненого окупанта була можливість підписати добровільну відмову від повернення у РФ. В ОП припускають, що керівник "групи Вагнера" Євген Пригожин міг використати найманця з пропагандистською метою.
Раніше Фокус повідомляв, що Євген Пригожин заявив, що страту зека-"вагнерівця" підлаштувало ЦРУ. Стверджується, що ув'язнений Євген Нужин міг навмисно сісти до в'язниці на 27 років і "створити умови для своєї подальшої страти".