"Вагнеровцы" казнили уже 40 участников войны в Украине, — правозащитница (видео)

По словам правозащитницы Ольги Романовой, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предупреждает новобранцев своей военной компании о применяющихся расстрелах и других видах казней. Казнят в ЧВК за пять разновидностей "проступков".

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Ольга Романова, занимающаяся правозащитной деятельностью заявила, что наемники из "группы Вагнера" казнили по меньшей мере 40 человек, участвовавших в войне в Украине. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

По словам Романовой, руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предупреждает новобранцев своей военной компании о применении расстрелов, то есть внесудебных расправ.

За что расстреливают в ЧВК "Вагнер":

дезертирство;

попытку сдаться в плен;

мародерство;

злоупотребление алкоголем или наркотиками;

"половые связи".

"То, что мы можем более или менее как-то подтвердить, порядка 40 человек. Конечно, я думаю, на самом деле их гораздо больше. <…> У них это называется "обнулить"", — заявила правозащитница, по ее словам Пригожин с июля обещает казни и первое видео такой расправы уже опубликовано.

"Как мы с вами понимаем, ничего ему за это не будет", — пояснила правозащитница, добавив, что на любые запросы о местонахождении заключенных, направленные представителям пенитенциарной системы РФ (ФСИН), следует ответ, что это государственная тайна.

По информации правозащитницы, уже завербованы 30-35 тыс. заключенных, многих отправляют на войну принудительно.

Напомним, что "вагнеровец" Нужин, которого казнили кувалдой, добровольно пошел на обмен. Такое заявление сделали в Офисе президента Украины. У пленного оккупанта была возможность подписать добровольный отказ от возврата в РФ. В ОП допускают, что руководитель "группы Вагнера" Евгений Пригожин мог использовать наемника в пропагандистских целях.

Ранее Фокус сообщал, что Евгений Пригожин заявил, что казнь зэка-"вагнеровца" подстроило ЦРУ. Утверждается, что заключенный Евгений Нужин мог намеренно сесть в тюрьму на 27 лет и "создать условия для своей последующей казни".