Ступор от холода: военный эксперт объяснил влияние низких температур на ВС РФ под Бахмутом

На многих кадрах, где ВСУ уничтожают врага, сбрасывая мины, российские солдаты выглядят очень слабыми и практически мертвыми. Томас Тейнер считает, что это результат сильного переохлаждения.

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В сети появляется множество видео того как украинские операторы дронов уничтожают российских оккупантов в окопах. Как сообщает итальянский военный эксперт и бывший военный Томас Тейнер, на кадрах фиксируются последние стадии переохлаждения оккупантов.

Боец ВСУ Олег Задоя показал видео поражения российских войск, сбрасывая на них ручные гранаты и гранатометные выстрелы с дронов. На многих кадрах солдаты выглядят так словно они уже и так были мертвы. Аналитик считает, что это стадия ступора от переохлаждения. Если они не получат медицинской помощи, то они скончаются.

Томас Тейнер отмечает, что российское командование принуждает пехоту оставаться в окопах без укрытия, отопления и теплой еды. Поэтому все они страдают от переохлаждения. Оно действует на военных так, что могут быть проблемы с координацией, снижение рефлексов вплоть до потери двигательных навыков. Таким образом многие бойцы не переживают ночь.

В продолжение Тейнер говорит, что выглядит так будто у ВС РФ даже нет перчаток на позициях под Бахмутом. Уже сейчас температура в Донецкой области находится в районе 6 градусов тепла. Зима для оккупантов станет одним из главных врагов и много солдат погибнет от переохлаждения.

Напомним, по словам бойца ВСУ, бои под Бахмутом напоминают хроники Второй мировой. По словам Гайдая, Россия бросила 2000 заключенных в наступление на Бахмут и Белогоровку.