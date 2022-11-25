Ступор від холоду: військовий експерт пояснив вплив низьких температур на ЗС РФ під Бахмутом
На багатьох кадрах, де ЗСУ знищують ворога, скидаючи міни, російські солдати виглядають дуже слабкими та практично мертвими. Томас Тейнер вважає, що це є результатом сильного переохолодження.
У мережі з'являється безліч відео того, як українські оператори дронів знищують російських окупантів в окопах. Як повідомляє італійський військовий експерт і колишній військовий Томас Тейнер, на кадрах фіксуються останні стадії переохолодження окупантів.
Боєць ЗСУ Олег Задоя показав відео ураження російських військ, скидаючи на них ручні гранати та гранатометні постріли з дронів. На багатьох кадрах солдати виглядають так, ніби вони вже й так були мертві. Аналітик вважає, що це стадія ступору від переохолодження. Якщо вони не отримають медичної допомоги, то вони помруть.
Томас Тейнер зазначає, що російське командування змушує піхоту залишатися в окопах без укриття, опалення і теплої їжі. Тому всі вони страждають від переохолодження. Воно діє на військових так, що можуть бути проблеми з координацією, зниження рефлексів аж до втрати рухових навичок. Так багато бійців не переживають ніч.
На додаток Тейнер каже, що виглядає так ніби у ЗС РФ навіть немає рукавичок на позиціях під Бахмутом. Уже зараз температура в Донецькій області знаходиться в районі 6 градусів тепла. Зима для окупантів стане одним із головних ворогів і багато солдат загине від переохолодження.
Нагадаємо, за словами бійця ЗСУ, бої під Бахмутом нагадують хроніки Другої світової. За словами Гайдая, Росія кинула 2 000 ув'язнених у наступ на Бахмут та Білогорівку.