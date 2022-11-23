Росія кинула 2 000 ув'язнених у наступ на Бахмут і Білогорівку, — Гайдай

За словами голови ОВА, на напрямі Сватово-Кремінна ЗСУ зберігають ініціативу. Єдина складність — погодні умови, які разом із тим заважають наступати і росіянам.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в районі Білогорівки російські окупаційні війська не залишають спроб прорвати оборону, вони постійно перекидають нові підрозділи в наступ, але нічого не виходить. Про це Гайдай повідомив у своєму Telegram-каналі.

Водночас він зазначив, що "людей там дуже багато зібралося зі свіжо окупованих територій, а також ув'язнених".

"Від Білогорівки і до Бахмута орієнтовно кинули в наступ 2 000 зеків", — пояснив голова ОВА.

ЗСУ чекають на морози, щоб деокупувати Луганську область

На напрямі Сватово-Кремінна ініціатива все ж таки на стороні ЗСУ. Наші війська поступово просуваються, єдина складність — погодні умови, але натомість погода заважає і росіянам йти в наступ.

"Тому чекаємо на якісь морози, щоб земля стала твердішою, щоб витримувала техніку, і, я думаю, Збройні сили України зможуть повідомити нам нові позитивні новини про Луганщину", — заявив голова ОВА.

Нагадаємо, що влада Великої Британія вперше передала Україні вертольоти Sea King. Наші пілоти вже пройшли курс підготовки для виконання пошукових і рятувальних операцій.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ показали, як зміцнюють позиції в Київській області за допомогою 30-тонних споруд. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що довгострокові вогневі позиції не дозволять супротивникові захопити столицю.