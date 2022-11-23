Ставят 30-тонные сооружения: ВСУ показали как укрепляют позиции в Киевской области (фото)
По словам генерал-лейтенант Александра Павлюка, долгосрочные огневые позиции ни дадут ни одного шанса врагу захватить столицу.
В Киеве и области украинская армия продолжает укреплять рубежи обороны при помощи мощных огневых сооружений. Об этом сообщает командующий группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Фортификационные сооружения устанавливают на основных путях вероятного выдвижения противника, учитывая предыдущий опыт в начале вторжения. Ныне на взводных и ротных опорных пунктах обустраивают места для укрытий и проживания личного состава. Устанавливаются огневые позиции, отлитые из железобетона.
Вес одной такой конструкции составляет около 30 тонн, она состоит из нескольких элементов, отлитых из армированного бетона. Это способствует эффективному нанесению огневого поражения врагу и сохранению жизней украинских военных в ходе выполнения боевых задач.
"Робота продлжается. Любые попытки противника захватить столицу — обречены!" — подчеркивает Павлюк.
Напомним, в Беларуси уверяют, что они не планируют нападать на Украину. Страна собирается только обороняться, а не вести наступление.
Ранее Павлюк заявил, что главная угроза для Киева — это массированные ракетные удары, а не повторное сухопутное наступление ВС РФ.