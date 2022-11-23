Ставят 30-тонные сооружения: ВСУ показали как укрепляют позиции в Киевской области (фото)

По словам генерал-лейтенант Александра Павлюка, долгосрочные огневые позиции ни дадут ни одного шанса врагу захватить столицу.

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В Киеве и области украинская армия продолжает укреплять рубежи обороны при помощи мощных огневых сооружений. Об этом сообщает командующий группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Фортификационные сооружения устанавливают на основных путях вероятного выдвижения противника, учитывая предыдущий опыт в начале вторжения. Ныне на взводных и ротных опорных пунктах обустраивают места для укрытий и проживания личного состава. Устанавливаются огневые позиции, отлитые из железобетона.

[ + – ] Фортификационное сооружение в Киевской области

Вес одной такой конструкции составляет около 30 тонн, она состоит из нескольких элементов, отлитых из армированного бетона. Это способствует эффективному нанесению огневого поражения врагу и сохранению жизней украинских военных в ходе выполнения боевых задач.

[ + – ] Позиция гарантирует безопасность личного состава

"Робота продлжается. Любые попытки противника захватить столицу — обречены!" — подчеркивает Павлюк.

Напомним, в Беларуси уверяют, что они не планируют нападать на Украину. Страна собирается только обороняться, а не вести наступление.

Ранее Павлюк заявил, что главная угроза для Киева — это массированные ракетные удары, а не повторное сухопутное наступление ВС РФ.