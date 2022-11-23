Ставлять 30-тонні споруди: ЗСУ показали, як зміцнюють позиції в Київській області (фото)

За словами генерал-лейтенант Олександра Павлюка, довготривалі вогневі позиції не дадуть жодного шансу ворогові захопити столицю.

Related video

У Києві та області українська армія продовжує зміцнювати межі оборони за допомогою потужних вогневих споруд. Про це повідомляє командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Фортифікаційні споруди встановлюють на основних шляхах ймовірного висування противника, враховуючи попередній досвід початку вторгнення. Нині на взводних та ротних опорних пунктах облаштують місця для укриттів та проживання особового складу. Встановлюються вогневі позиції, відлиті із залізобетону.

[ + – ] Фортифікаційна споруда у Київській області

Вага однієї такої конструкції становить близько 30 тонн, вона складається з кількох елементів, відлитих з армованого бетону. Це сприяє ефективному завданню вогневого ураження по ворогові та збереженню життів українських військових під час виконання бойових завдань.

[ + – ] Позиція гарантує безпеку особового складу

"Робота продовжується. Будь-які спроби противника захопити столицю — приречені!" — наголошує Павлюк.

Нагадаємо, у Білорусі запевняють, що вони не планують нападати на Україну. Країна збирається лише оборонятися, а не вести наступ.

Раніше Павлюк заявив, що головна загроза для Києва — це масовані ракетні удари, а не повторний сухопутний наступ ЗС РФ.