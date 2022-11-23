Россия бросила 2000 заключенных в наступление на Бахмут и Белогоровку, — Гайдай

По словам главы ОВА, на направлении Сватово-Кременная ВСУ сохраняют инициативу. Единственная сложность — погодные условия, которые, вместе с тем, мешают наступать и россиянам.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в районе Белогоровки российские оккупационные войска не оставляют попыток прорвать оборону, они постоянно перебрасывают новые подразделения в наступление, но ничего не выходит. Об этом Гайдай сообщил в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, он отметил, что "людей там очень много собралось со свеже оккупированных территорий, а также заключенных".

"От Белогоровки и до Бахмута ориентировочно бросили в наступление 2000 зеков", — пояснил глава ОВА.

ВСУ ждут морозов, чтобы деоккупировать Луганскую область

На направлении Сватово-Кременная инициатива все же на стороне ВСУ. Наши войска постепенно продвигаются, единственная сложность — погодные условия, но вместе с тем погода мешает и россиянам идти в наступление.

"Поэтому ждем каких-то морозов, чтобы земля стала более твердой, чтобы выдерживала технику, и, я думаю, Вооруженные силы Украины смогут сообщить нам новые положительные новости о Луганщине", — заявил глава ОВА.

Напомним, что власти Великобритания впервые передали Украине вертолеты Sea King. Наши пилоты уже прошли курс подготовки для выполнения поисковых и спасательных операций.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ показали, как укрепляют позиции в Киевской области с помощью 30-тонных сооружений. Генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что долгосрочные огневые позиции не позволят противнику захватить столицу.