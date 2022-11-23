Схоже на хроніки Другої світової: боєць 93-ї бригади про безперервні бої під Бахмутом (фото)

За словами військового, російські війська не зважають на втрати, за кожною відбитою атакою йде наступна і так весь день. Поля буквально усіяні трупами окупантів.

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Боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розповів про те, як російські війська йдуть у наступ під Бахмутом. Про це він написав у твітері.

За словами військового, 22 листопада минуло в безперервних боях. Росія нагнала на позиції величезну кількість піхоти.

"Полонені зеки називають цифру в 2к людей на всю ділянку. Вже починаєш у це вірити. Зараз усе стає схожим на хроніки Другої світової, п*дарами вкрита вся земля", — написав боєць.

Він також розповів, як російські солдати йдуть у наступ. В атаку йде група з 10 осіб, ЗСУ по них обробляє, відходять назад 4 вижилих. Після них іде наступна група, знову одержує відсіч і знову відступає. У таких боях минає весь день. Іноді російські військові, щоб не потрапити під український вогонь, прикидаються трупами і лежать на одному місці годинами або ж починають рити біля загиблих окопи, щоб вижити.

Декількома днями раніше, 18 листопада цей же боєць казав, що він не бачив такого кількісного штурму з моменту прибуття в Бахмут. Уздовж однієї посадки можна нарахувати до 40 трупів, які перемішані з брудом. Він наголошує на чудовій роботі української артилерії.

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Додамо, у зведеннях Генштабу вже кілька тижнів Бахмут є однією з найгарячіших точок на всій лінії фронту. У зведенні за 23 листопада вказується, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець. Воїн був родом із Донецька.

Раніше британська розвідка повідомляла, що ЗС РФ перекине частини з-під Херсона на Бахмут.