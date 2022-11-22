Під Бахмутом загинув артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець (фото)

У селищній військовій адміністрації заявили, що Хлуп'янець народився у Донецьку 1996 року. Займався спортом, закінчив Київський хореографічний коледж.

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У боях під Бахмутом Донецької області загинув артист балету Вадим Хлуп'янець. На момент загибелі йому було 26 років. Про це повідомили на сторінці Національної оперети України у Facebook.

"Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. У боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття сім'ї Захисника", — йдеться у повідомленні.

Народницька селищна військова адміністрація у Facebook повідомила, що Хлуп'янець загинув ще 13 листопада. Він є уродженцем Донецька. Він закінчив Київський хореографічний коледж. Працював на посаді артиста балету Київського національного академічного театру оперети.

"Брав участь у спортивному житті театру. У 2017 році визнаний найкращим бомбардиром у турнірі з мініфутболу серед театральних команд Києва. З 16.06.2014 мав статус переселенця з м. Донецька до села Старий Дорогинь дотепер", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Вадим Хлуп'янець Фото: National Operetta of Ukraine

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