Под Бахмутом погиб артист балета Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец (фото)

В поселковой военной администрации заявили, что Хлупьянец родился в Донецке в 1996 году. Занимался спортом, окончил Киевский хореографический колледж.

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В боях под Бахмутом Донецкой области погиб артист балета Вадим Хлупьянец. На момент гибели ему было 26 лет. Об этом сообщили на странице Национальной оперетты Украины в Facebook.

"Страшное известие всколыхнуло коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье Защитника", — сказано в сообщении.

Народницкой поселковая военная администрация в Facebook сообщила, что Хлупьянец погиб еще 13 ноября. Он является уроженцем Донецка. Он окончил Киевский хореографический колледж. Работал на должности артиста балета Киевского национального академического театра оперетты.

"Участвовал в спортивной жизни театра. В 2017 году был признан лучшим бомбардиром в турнире по минифутболу среди театральных команд Киева. С 16.06.2014 имел статус переселенца из г. Донецка в с. Старый Дорогинь до настоящего времени", — сказано в сообщении.

[ + – ] Вадим Хлупьянец Фото: National Operetta of Ukraine

Ранее Фокус сообщал, что умер Герой Украины Юрий Шухевич. Смерть бывшего народного депутата Украины и сына командующего ОУН-УПА Романа Шухевича подтвердила его супруга Наталья.

Еще напомним, что оккупанты обещают студентам из ОРДЛО бесплатное обучение, если они выживут на войне. За каждым студентом, который вернется живым с фронта, закрепят наставников, которые помогут им "подтянуть" упущенный материал.

Также сообщалось, что сенаторы США просят Байдена дать Украине боевые дроны Grey Eagle. Американские законодатели уверены, что Украина при помощи беспилотников Grey Eagle сможет ослабить давление на свою экономику и снизить мировые цены на продовольствие.