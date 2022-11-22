Оккупанты обещают студентам из ОРДЛО бесплатное обучение, если они выживут на войне

За каждым студентом, который вернется живым с фронта, закрепят наставников, которые помогут им "подтянуть" упущенный материал.

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Студенты высших учебных заведений оккупированной части Луганской области смогут претендовать на бесплатное обучение, если вернутся живыми с фронта. Об этом заявил "министр образования и науки ЛНР" Иван Кусов.

По его словам, руководство оккупационной администрации Луганской области готовит "пакет поддержки" для демобилизованных студентов, которых принудительно отправили на передовую для ведения боевых действий против Сил обороны Украины.

Коллаборант анонсировал, что обучающихся на контрактной основы освободят от оплаты, а для всех составят индивидуальные графики обучения. Помимо этого, как утверждает Кусов, за студентами, если они вернутся с фронта живыми, закрепят наставников, которые помогут им "подтянуть" упущенный материал.

"Продолжать службу или нет — это добровольный выбор каждого студента, поэтому, в соответствии с поручением "главы ЛНР" Леонида Пасечника, мы открываем "горячую линию" при министерстве, куда можно в экстренном порядке сообщить о давлении командиров, принуждению к заключению контракта", — добавил коллаборант, анонсируя "нововведения" для студентов, которые смогут живыми вернуться с фронта.

На момент публикации материала пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека официально не комментировали заявление захватчиков о "поблажках" для мобилизованных в ОРДЛО студентов.

Отметим, что в середине ноября президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает мобилизовать в ряды ВС РФ даже раненых граждан или лиц с двойным гражданством. Люди, которые ранее получили ранение и были признаны негодными к призыву, могут продолжить службу в оккупационной армии на основании контракта.

Также сообщалось, что контрразведка СБУ задержала в Киевской области помощника "министра МВД ЛНР", который лично принимал участие в боевых действиях против сил АТО на Донбассе.