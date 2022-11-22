Окупанти обіцяють студентам з ОРДЛО безплатне навчання, якщо вони виживуть на війні

За кожним студентом, який повернеться живим із фронту, закріплять наставників, які допоможуть їм "підтягнути" втрачений матеріал.

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Студенти вищих навчальних закладів окупованої частини Луганської області зможуть претендувати на безплатне навчання, якщо вони повернуться живими з фронту. Про це заявив "міністр освіти та науки ЛНР" Іван Кусов.

За його словами, керівництво окупаційної адміністрації Луганської області готує пакет підтримки для демобілізованих студентів, яких примусово відправили на передову для ведення бойових дій проти Сил оборони України.

Колаборант анонсував, що тих, хто навчається на контрактній основі, звільнять від оплати, а для всіх складуть індивідуальні графіки навчання. Крім цього, як стверджує Кусов, за студентами, якщо вони повернуться з фронту живими, закріплять наставників, які допоможуть їм "підтягнути" втрачений матеріал.

"Продовжувати службу чи ні — це добровільний вибір кожного студента, тому, відповідно до доручення "глави ЛНР" Леоніда Пасічника, ми відкриваємо "гарячу лінію" при міністерстві, куди можна в екстреному порядку повідомити про тиск командирів, примус до укладення контракту", — додав колаборант, анонсуючи нововведення для студентів, які зможуть живими повернутися з фронту.

На момент публікації матеріалу пресслужби Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини офіційно не коментували заяву загарбників про "поблажки" для мобілізованих в ОРДЛО студентів.

Зазначимо, що в середині листопада президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє мобілізувати до лав ЗС РФ навіть поранених громадян чи осіб із подвійним громадянством. Люди, які раніше отримали поранення та були визнані непридатними до призову, можуть продовжити службу в окупаційній армії на підставі контракту.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала на Київщині помічника "міністра МВС ЛНР", який особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО на Донбасі.