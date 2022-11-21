СБУ затримала під Києвом помічника "міністра МВС ЛНР" (фото, відео)

Підозрюваний, за даними силовиків, особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО та командував проросійськими бойовиками під час захоплення будівлі управління СБУ в Луганську.

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Служба безпеки повідомила про викриття і затримання помічника "міністра МВС ЛНР". Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними відомства, проросійського бойовика з позивним "Сотий" було затримано в процесі спецоперації на території Київської області.

Підозрюваний, як стверджують в СБУ, у 2014 році особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО, а згодом вирішив "залягти на дно" і ховався від правосуддя на окупованих територіях. Затриманим виявився помічник "міністра МВС ЛНР" та, за сумісництвом, командир штурмового підрозділу "спецзагону швидкого реагування", який перебував на прямому зв'язку з кадровими офіцерами спецслужб РФ.

"У 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі управління СБУ в Луганській області. Він також збирав персональні дані співробітників СБУ в Донецькій і Луганській областях, а отримані відомості мав передавати кураторам для підготовки диверсій проти українських захисників", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначають у відомстві, підозрюваний створив велику мережу інформаторів, які збирали для нього інформацію про місця дислокації підрозділів сил АТО на Донбасі. Кураторами затриманого виявились:

"керівник парламенту ЛНР" Олексій Карякін;

"міністр МВС ЛНР" Ігор Корнет;

"військовий комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов.

До обов'язків підозрюваного, за даними СБУ, також входила охорона громадян країни-агресора, які навесні 2014 року приїжджали на Донбас для проведення фейкових референдумів. Чоловіку пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу — "Створення терористичної групи або терористичної організації".

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

[ + – ] СБУ затримала під Києвом помічника "міністра МВС ЛНР"

Зазначимо, що раніше СБУ затримала у Вінницькій області колишнього військовослужбовця, який співпрацював із ЗС РФ і наводив ракетні удари на об'єкти енергоінфраструктури.

Також повідомлялося, що СБУ затримала двох мешканок Луганської області, які зливали російським окупантам адреси проукраїнських мешканців і допомагали загарбникам заселятися у чужі будинки.