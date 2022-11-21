Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

СБУ затримала під Києвом помічника "міністра МВС ЛНР" (фото, відео)

Затримання бойовик ЛНР помічник МВС окупанти СБУ
Помічника "міністра МВС ЛНР" затримано оперативниками СБУ

Підозрюваний, за даними силовиків, особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО та командував проросійськими бойовиками під час захоплення будівлі управління СБУ в Луганську.

Related video

Служба безпеки повідомила про викриття і затримання помічника "міністра МВС ЛНР". Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними відомства, проросійського бойовика з позивним "Сотий" було затримано в процесі спецоперації на території Київської області.

Підозрюваний, як стверджують в СБУ, у 2014 році особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО, а згодом вирішив "залягти на дно" і ховався від правосуддя на окупованих територіях. Затриманим виявився помічник "міністра МВС ЛНР" та, за сумісництвом, командир штурмового підрозділу "спецзагону швидкого реагування", який перебував на прямому зв'язку з кадровими офіцерами спецслужб РФ.

"У 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі управління СБУ в Луганській області. Він також збирав персональні дані співробітників СБУ в Донецькій і Луганській областях, а отримані відомості мав передавати кураторам для підготовки диверсій проти українських захисників", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначають у відомстві, підозрюваний створив велику мережу інформаторів, які збирали для нього інформацію про місця дислокації підрозділів сил АТО на Донбасі. Кураторами затриманого виявились:

  • "керівник парламенту ЛНР" Олексій Карякін;
  • "міністр МВС ЛНР" Ігор Корнет;
  • "військовий комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов.

До обов'язків підозрюваного, за даними СБУ, також входила охорона громадян країни-агресора, які навесні 2014 року приїжджали на Донбас для проведення фейкових референдумів. Чоловіку пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу — "Створення терористичної групи або терористичної організації".

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

СБУ затримала під Києвом помічника "міністра МВС ЛНР"

Зазначимо, що раніше СБУ затримала у Вінницькій області колишнього військовослужбовця, який співпрацював із ЗС РФ і наводив ракетні удари на об'єкти енергоінфраструктури.

Також повідомлялося, що СБУ затримала двох мешканок Луганської області, які зливали російським окупантам адреси проукраїнських мешканців і допомагали загарбникам заселятися у чужі будинки.