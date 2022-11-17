СБУ затримала на Вінниччині ексвійськового, який наводив удари на енергооб'єкти (фото)

Обвинуваченим, за даними силовиків, є колишній радянський військовослужбовець, якого завербувало ГРУ РФ у 90-х роках.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання мешканця Вінницької області, якого звинувачують у співпраці з російською розвідкою. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Затриманий, за даними СБУ, є завербованим агентом Головного розвідуправління Росії, який збирав розвідувальні дані у Вінницькій області.

У відомстві стверджують, що чоловік передавав спецслужбам РФ не лише дані про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, а й коригував ракетні удари росіян щодо об'єктів енергетичної інфраструктури у регіоні.

Затриманим виявився колишній радянський військовослужбовець, який у 90-х роках звільнився з армії та залишився жити у Вінницькій області. Щобільше, як запевняють у СБУ, чоловіка завербувала країна-агресор тоді ще — після розпаду Радянського Союзу агента перевели в "режим очікування".

"Саме за його "наведенням" окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по енергогенеруючих підприємствах області. На початку повномасштабного вторгнення на нього вийшов кадровий співробітник російського ГРУ та попросив "допомоги" у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Колаборант погодився на пропозицію та отримав ворожі завдання", — йдеться у пресрелізі спецслужби.

Під час слідчих дій встановили, що підозрюваний таємно здійснював спостереження за об'єктами критичної інфраструктури та здійснював фото- чи відеофіксацію. Електронні карти передавалися через спеціальний Telegram-канал.

Під час обшуків оперативники СБУ виявили смартфон із доказом листування з куратором з ГРУ РФ. Чоловіку висунуто підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану".

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину колишнього радянського військовослужбовця буде доведено в суді, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

[ + – ] СБУ затримала агента ГРУ РФ у Вінницькій області [ + – ] СБУ затримала агента ГРУ РФ у Вінницькій області [ + – ] СБУ затримала агента ГРУ РФ у Вінницькій області [ + – ] СБУ затримала агента ГРУ РФ у Вінницькій області [ + – ] СБУ затримала агента ГРУ РФ у Вінницькій області

Зазначимо, що раніше СБУ затримала місцевих мешканок Луганської області, які співпрацювали з ЗС РФ та здавали окупантам проукраїнських громадян.

Також повідомлялося, що СБУ затримала в Херсоні російського військовослужбовця, який переодягся у цивільний одяг та намагався видати себе за місцевого жителя.