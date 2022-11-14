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СБУ затримала в Херсоні переодягненого у цивільний одяг російського солдата (відео)

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СБУ виявила в Херсоні переодягненого у цивільний одяг російського солдата

Окупант, за даними силовиків, видавав себе за "місцевого жителя" та збирав розвіддані на коригування ударів по позиціях ЗСУ.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання в Херсоні російського військовослужбовця, який залишився в обласному центрі після відступу ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, російський військовослужбовець перевдягся в цивільний одяг і намагався видати себе за "місцевого жителя" після звільнення Херсона.

Затриманим виявився професійний солдат 69-ї окремої бригади прикриття ЗС РФ, якому командування доручило після деокупації міста збирати розвідувальні дані та коригувати вогонь по позиціях українських військ. Крім цього, агент мав здійснювати диверсії в підконтрольному Києву Херсоні.

"Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які проводять СБУ та Нацполіція на деокупованій території. Поки що на цього р**иста чекають довгі розмови зі слідчими СБУ, які документують усі злочини окупантів", — ідеться в пресрелізі силового відомства.

СБУ виявила в Херсоні переодягненого у цивільний одяг російського солдата

Зазначимо, що раніше СБУ повідомляла про затримання інтернет-агігатора, який готував фейкові публікації для пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова. Підозрюваний, за словами правоохоронців, за співпрацю з росЗМІ планував отримати громадянство Росії та оселитися в Московській області.

Також повідомлялося, що СБУ нейтралізувала російську ДРГ, члени якої готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Куратори, крім замахів, доручили затриманим здійснити диверсії з вибухівкою на території Сумської області.