СБУ затримала в Херсоні переодягненого у цивільний одяг російського солдата (відео)

Окупант, за даними силовиків, видавав себе за "місцевого жителя" та збирав розвіддані на коригування ударів по позиціях ЗСУ.

Related video

Служба безпеки повідомила про викриття та затримання в Херсоні російського військовослужбовця, який залишився в обласному центрі після відступу ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, російський військовослужбовець перевдягся в цивільний одяг і намагався видати себе за "місцевого жителя" після звільнення Херсона.

Затриманим виявився професійний солдат 69-ї окремої бригади прикриття ЗС РФ, якому командування доручило після деокупації міста збирати розвідувальні дані та коригувати вогонь по позиціях українських військ. Крім цього, агент мав здійснювати диверсії в підконтрольному Києву Херсоні.

"Окупанта вдалося виявити завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які проводять СБУ та Нацполіція на деокупованій території. Поки що на цього р**иста чекають довгі розмови зі слідчими СБУ, які документують усі злочини окупантів", — ідеться в пресрелізі силового відомства.

[ + – ] СБУ виявила в Херсоні переодягненого у цивільний одяг російського солдата

Зазначимо, що раніше СБУ повідомляла про затримання інтернет-агігатора, який готував фейкові публікації для пропагандистського ток-шоу Володимира Соловйова. Підозрюваний, за словами правоохоронців, за співпрацю з росЗМІ планував отримати громадянство Росії та оселитися в Московській області.

Також повідомлялося, що СБУ нейтралізувала російську ДРГ, члени якої готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Куратори, крім замахів, доручили затриманим здійснити диверсії з вибухівкою на території Сумської області.