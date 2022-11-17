СБУ задержала в Винницкой области экс-военного, наводившего удары на энергообъекты (фото)
Обвиняемым, по данным силовиков, является бывший советский военнослужащий, которого завербовало ГРУ РФ в 90-х годах.
Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании жителя Винницкой области, которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом информирует пресс-центр ведомства.
Задержанный, по данным СБУ, является завербованным агентом Главного разведуправления России, который собирал разведывательные данные в Винницкой области.
В ведомстве утверждают, что мужчина передавал спецслужбам РФ не только данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, но и корректировал ракетные удары россиян по объектам энергетической инфраструктуры в регионе.
Задержанным оказался бывший советский военнослужащий, который в 90-х годах уволился из армии и остался жить в Винницкой области. Более того, как заверяют в СБУ, мужчина был завербован страной-агрессором в то время — после распада Советского Союза агента перевели в "режим ожидания".
"Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области. В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и попросил "помощи" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Коллаборант согласился на предложение и получил вражеские задачи", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.
В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемый тайно осуществлял наблюдение за объектами критической инфраструктуры и осуществлял фото- или видеофиксацию. Электронные карты с метками передавались через специальный Telegram-канал.
Во время обысков оперативники СБУ обнаружили смартфон с доказательством ведения переписки с куратором из ГРУ РФ. Мужчине предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".
Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина бывшего советского военнослужащего будет доказана в суде — ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Отметим, что ранее СБУ задержала местных жительниц Луганской области, которые сотрудничали с ВС РФ и сдавали оккупантам проукраинских граждан.
Также сообщалось, что СБУ задержала в Херсоне российского военнослужащего, который переоделся в гражданскую одежду и пытался выдать себя за местного жителя.