СБУ задержала в Винницкой области экс-военного, наводившего удары на энергообъекты (фото)

Обвиняемым, по данным силовиков, является бывший советский военнослужащий, которого завербовало ГРУ РФ в 90-х годах.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании жителя Винницкой области, которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Задержанный, по данным СБУ, является завербованным агентом Главного разведуправления России, который собирал разведывательные данные в Винницкой области.

В ведомстве утверждают, что мужчина передавал спецслужбам РФ не только данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, но и корректировал ракетные удары россиян по объектам энергетической инфраструктуры в регионе.

Задержанным оказался бывший советский военнослужащий, который в 90-х годах уволился из армии и остался жить в Винницкой области. Более того, как заверяют в СБУ, мужчина был завербован страной-агрессором в то время — после распада Советского Союза агента перевели в "режим ожидания".

"Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области. В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и попросил "помощи" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Коллаборант согласился на предложение и получил вражеские задачи", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемый тайно осуществлял наблюдение за объектами критической инфраструктуры и осуществлял фото- или видеофиксацию. Электронные карты с метками передавались через специальный Telegram-канал.

Во время обысков оперативники СБУ обнаружили смартфон с доказательством ведения переписки с куратором из ГРУ РФ. Мужчине предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина бывшего советского военнослужащего будет доказана в суде — ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

[ + – ] СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области [ + – ] СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области [ + – ] СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области [ + – ] СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области [ + – ] СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области

Отметим, что ранее СБУ задержала местных жительниц Луганской области, которые сотрудничали с ВС РФ и сдавали оккупантам проукраинских граждан.

Также сообщалось, что СБУ задержала в Херсоне российского военнослужащего, который переоделся в гражданскую одежду и пытался выдать себя за местного жителя.