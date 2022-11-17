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Военный Фокус Российско-украинская война

СБУ задержала в Винницкой области экс-военного, наводившего удары на энергообъекты (фото)

СБУ задержание разведка агент ГРУ корректировщик Винницкая
СБУ задержала агента ГРУ в Винницкой области

Обвиняемым, по данным силовиков, является бывший советский военнослужащий, которого завербовало ГРУ РФ в 90-х годах.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании жителя Винницкой области, которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Задержанный, по данным СБУ, является завербованным агентом Главного разведуправления России, который собирал разведывательные данные в Винницкой области.

В ведомстве утверждают, что мужчина передавал спецслужбам РФ не только данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, но и корректировал ракетные удары россиян по объектам энергетической инфраструктуры в регионе.

Задержанным оказался бывший советский военнослужащий, который в 90-х годах уволился из армии и остался жить в Винницкой области. Более того, как заверяют в СБУ, мужчина был завербован страной-агрессором в то время — после распада Советского Союза агента перевели в "режим ожидания".

"Именно по его "наводке" оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по энергогенерирующим предприятиям области. В начале полномасштабного вторжения на него вышел кадровый сотрудник российского ГРУ и попросил "помощи" в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Коллаборант согласился на предложение и получил вражеские задачи", — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемый тайно осуществлял наблюдение за объектами критической инфраструктуры и осуществлял фото- или видеофиксацию. Электронные карты с метками передавались через специальный Telegram-канал.

Во время обысков оперативники СБУ обнаружили смартфон с доказательством ведения переписки с куратором из ГРУ РФ. Мужчине предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина бывшего советского военнослужащего будет доказана в суде — ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты Fullscreen
СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты Fullscreen
СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты Fullscreen
СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты Fullscreen
СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты Fullscreen
СБУ задержала агента ГРУ РФ в Винницкой области
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты
Задержание агент разведка шпионаж ГРУ СБУ Винницкая область энергообъекты

Отметим, что ранее СБУ задержала местных жительниц Луганской области, которые сотрудничали с ВС РФ и сдавали оккупантам проукраинских граждан.

Также сообщалось, что СБУ задержала в Херсоне российского военнослужащего, который переоделся в гражданскую одежду и пытался выдать себя за местного жителя.