"Здавали патріотів": СБУ затримала жінок, які співпрацювали із ЗС РФ (фото)

Мешканці Луганщини "зливали" окупантам адреси проукраїнських громадян і допомагали їм заселятися у чужі будинки.

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Служба безпеки повідомила про викриття і затримання двох жінок, яких звинувачують у співпраці із ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, жінок, звинувачених у колабораціонізмі, затримали у звільненій частині Луганської області. Місцеві мешканки, як стверджують в СБУ, здавали російським військам адреси проукраїнських активістів і допомагали розміщувати загарбників у будинках цивільних.

"Вони організували харчування для особового складу окупантів і запропонували їм свої будинки у селищі Невське Сватівського району. За таку співпрацю жінки отримали від окупаційної адміністрації особливий статус і можливість безперешкодно переміщатися на захопленій території", — йдеться у пресрелізі СБУ.

Після деокупації Невського підозрювані залишилися у селищі та намагалися втертися у довіру українським військовослужбовцям. Жінок викрили у процесі проведення стабілізаційних заходів.

Їм пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу — "Пособництво країні-агресору".

Суд обрав жінкам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, що раніше СБУ повідомила про викриття і затримання російського солдата в Херсоні, який переодягся у цивільний одяг і намагався видати себе за місцевого жителя.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російську шпигунку, яка намагалася проникнути в негласний апарат спецслужби для роботи у статусі подвійного агента.