Шпигунка ФСБ намагалася проникнути до Служби безпеки та стати подвійним агентом, — СБУ (відео)
Завербовану росіянами жінку обманним шляхом "виманили" на підконтрольну Україні територію та затримали.
Служба безпеки повідомила про викриття та затримання російської шпигунки, яка намагалася проникнути в негласний апарат СБУ для роботи як подвійний агент. Про це повідомляє пресцентр відомства.
За даними правоохоронців, російська шпигунка була викрита у Луганській області.
Жінка, видаючи себе за проукраїнського місцевого жителя, намагалася втертись у довіру співробітників СБУ.
"Насправді, вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити з неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України. Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного із підрозділів СБУ та запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого "гарантувала" надання актуальної інформації про діяльність ворога на тимчасово окупованій території", — йдеться у пресрелізі відомства.
Оперативники встановили, що жінку було завербовано спецслужбами РФ у 2019 році, а після початку повномасштабного вторгнення їй доручили виявляти маршрути руху підрозділів Збройних сил України. Окрім цього, як стверджують у СБУ, підозрювана передавала росіянам інформацію про проукраїнських громадян у захопленому селі Марківка, яку окупанти використали для здійснення репресій.
Через якийсь час жінка отримала нове завдання — встановити та налагодити контакт зі Службою безпеки, щоб працювати як подвійний агент.
"Однак СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їхнього "крота" до негласного апарату Служби. У результаті багатоходових заходів зловмисницю вчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора", — продовжили у відомстві і додали, що обманним шляхом підозрювану змогли "виманити" на підконтрольну Києву територію, і потім її було затримано.
Жінці пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" — і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Якщо суд доведе провину підозрюваної, їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Днем раніше СБУ повідомляла про запобігання терактам та диверсіям на об'єктах "Укрзалізниці" на півдні України.
Також повідомлялося, що СБУ викрила в Миколаєві чиновника міськради, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав окупантам розвіддані.