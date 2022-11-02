Шпигунка ФСБ намагалася проникнути до Служби безпеки та стати подвійним агентом, — СБУ (відео)

Завербовану росіянами жінку обманним шляхом "виманили" на підконтрольну Україні територію та затримали.

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Служба безпеки повідомила про викриття та затримання російської шпигунки, яка намагалася проникнути в негласний апарат СБУ для роботи як подвійний агент. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, російська шпигунка була викрита у Луганській області.

Жінка, видаючи себе за проукраїнського місцевого жителя, намагалася втертись у довіру співробітників СБУ.

"Насправді, вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити з неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України. Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного із підрозділів СБУ та запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого "гарантувала" надання актуальної інформації про діяльність ворога на тимчасово окупованій території", — йдеться у пресрелізі відомства.

Оперативники встановили, що жінку було завербовано спецслужбами РФ у 2019 році, а після початку повномасштабного вторгнення їй доручили виявляти маршрути руху підрозділів Збройних сил України. Окрім цього, як стверджують у СБУ, підозрювана передавала росіянам інформацію про проукраїнських громадян у захопленому селі Марківка, яку окупанти використали для здійснення репресій.

Через якийсь час жінка отримала нове завдання — встановити та налагодити контакт зі Службою безпеки, щоб працювати як подвійний агент.

"Однак СБУ зірвала плани ворога щодо проникнення їхнього "крота" до негласного апарату Служби. У результаті багатоходових заходів зловмисницю вчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора", — продовжили у відомстві і додали, що обманним шляхом підозрювану змогли "виманити" на підконтрольну Києву територію, і потім її було затримано.

Жінці пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" — і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо суд доведе провину підозрюваної, їй загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

[ + – ] СБУ викрила російську шпигунку, яка намагалася проникнути до Служби безпеки

Днем раніше СБУ повідомляла про запобігання терактам та диверсіям на об'єктах "Укрзалізниці" на півдні України.

Також повідомлялося, що СБУ викрила в Миколаєві чиновника міськради, який співпрацював із російськими спецслужбами та передавав окупантам розвіддані.