СБУ повідомила про запобігання терактам на об'єктах "Укрзалізниці" на півдні України (відео)

Російським агентом, за даними силовиків, виявився колишній співробітник одного із райвідділів міліції в Одесі.

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Служба безпеки повідомила про запобігання диверсіям і терактам на об'єктах залізничної інфраструктури на півдні України, які мав здійснити російський агент. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними СБУ, контррозвідники провели багатоетапну спецоперацію на Одещині, під час якої було затримано підозрюваного у роботі на спецслужби РФ.

Чоловіка, як сказано у пресрелізі, звинувачують у підготовці диверсій та терактів на об'єктах залізничної інфраструктури на півдні України, а також передачу розвідданих про переміщення військової техніки та палива на окремих ділянках Одеської залізниці.

"Для виконання завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії в передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спецприлади дозволяли йому відслідковувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримувати відповідні фотографії через мобільний додаток. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність і канали зв'язку зі своїм. Також він використав документи, оформлені на підставних осіб, зокрема, паспорт громадянина України", — йдеться у повідомленні СБУ.

Контррозвідка встановила місцезнаходження підозрюваного та затримала чоловіка у момент, коли він займався налаштуванням пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту. Під час затримання, як зазначають правоохоронці, у російського агента вилучили фотопастку та тротилову шашку вагою 200 г.

Під час проведення слідчих дій в одному зі схронів оперативники також виявили міну ТП-62 із детонатором та 11 шашок. Російським агентом, за даними СБУ, виявився колишній співробітник одного із відділень міліції в Одесі. Після повномасштабного вторгнення чоловіка завербувало Головне розвідуправління РФ.

Затриманому пред'явлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 — "Державна зрада";

ч. 1 ст. 263 — "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Крім цього, як стверджують у СБУ, також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого за ст. 113 — "Диверсія".

[ + – ] СБУ запобігла терактам на залізниці в Одеській області

Зазначимо, що раніше СБУ повідомила про викриття свого співробітника, якого підозрюють у шахрайстві та вимаганні грошей. Офіцер, на думку правоохоронців, вимагав у підприємця гроші за закриття кримінального провадження, до якого не мав жодного відношення.

Також повідомлялося, що СБУ викрила топчиновника Миколаївської міськради, яка співпрацювала зі спецслужбами РФ і передавала розвідувальні дані окупантам.