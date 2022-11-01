СБУ сообщила о предотвращении терактов на объектах "Укрзализныци" на юге Украины (видео)

Российским агентом, по данным силовиков, оказался бывший сотрудник одного из райотделов милиции в Одессе.

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Служба безопасности сообщила о предотвращении диверсий и терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины, которые должен был осуществить российский агент. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, контрразведчики провели многоэтапную спецоперацию в Одесской области, в ходе которой был задержан подозреваемый в работе на спецслужбы РФ.

Мужчину, как сказано в пресс-релизе, обвиняют в подготовке диверсий и терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины, а также передаче разведданных о перемещении военной техники и топлива на отдельных участках Одесской ж/д.

"Для выполнения задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти спецустройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение. Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Контрразведка установила местонахождение подозреваемого и задержала мужчину в момент, когда он занимался настройкой устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта. При задержании, как отмечают правоохранители, у российского агента изъяли фотоловушку и тротиловую шашку весом 200 г.

Во время проведения следственных действий в одном из схронов оперативники также обнаружили мину ТП-62 с детонатором и 11 шашек. Российским агентом, по данным СБУ, оказался бывший сотрудник одного из отделений милиции в Одессе. После полномасштабного вторжения мучжина был завербован Главным разведуправлением РФ.

Задержанному предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.2 ст. 111 — "Государственная измена";

ч.1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Помимо этого, как утверждают в СБУ, также решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного по ст. 113 — "Диверсия".

[ + – ] СБУ предотвратила теракты на железной дороге в Одесской области

Отметим, что ранее СБУ сообщила о разоблачении своего сотрудника, которого подозревают в мошенничестве и вымогательстве денег. Офицер, по мнению правоохранителей, вымогал у предпринимателя деньги за закрытие уголовного производства, к которому не имел никакого отношения.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила топ-чиновника Николаевского горсовета, который сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал разведывательные данные оккупантам.