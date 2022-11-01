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СБУ сообщила о предотвращении терактов на объектах "Укрзализныци" на юге Украины (видео)

Спецоперация СБУ оперативники задержание Одесса контрразведка
СБУ предотвратила теракты на объектах "Укрзализныци"

Российским агентом, по данным силовиков, оказался бывший сотрудник одного из райотделов милиции в Одессе.

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Служба безопасности сообщила о предотвращении диверсий и терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины, которые должен был осуществить российский агент. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, контрразведчики провели многоэтапную спецоперацию в Одесской области, в ходе которой был задержан подозреваемый в работе на спецслужбы РФ.

Мужчину, как сказано в пресс-релизе, обвиняют в подготовке диверсий и терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины, а также передаче разведданных о перемещении военной техники и топлива на отдельных участках Одесской ж/д.

"Для выполнения задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти спецустройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение. Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины", — говорится в сообщении СБУ.

Контрразведка установила местонахождение подозреваемого и задержала мужчину в момент, когда он занимался настройкой устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта. При задержании, как отмечают правоохранители, у российского агента изъяли фотоловушку и тротиловую шашку весом 200 г.

Во время проведения следственных действий в одном из схронов оперативники также обнаружили мину ТП-62 с детонатором и 11 шашек. Российским агентом, по данным СБУ, оказался бывший сотрудник одного из отделений милиции в Одессе. После полномасштабного вторжения мучжина был завербован Главным разведуправлением РФ.

Задержанному предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч.2 ст. 111 — "Государственная измена";
  • ч.1 ст. 263 — "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Помимо этого, как утверждают в СБУ, также решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного по ст. 113 — "Диверсия".

СБУ предотвратила теракты на железной дороге в Одесской области

Отметим, что ранее СБУ сообщила о разоблачении своего сотрудника, которого подозревают в мошенничестве и вымогательстве денег. Офицер, по мнению правоохранителей, вымогал у предпринимателя деньги за закрытие уголовного производства, к которому не имел никакого отношения.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила топ-чиновника Николаевского горсовета, который сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал разведывательные данные оккупантам.