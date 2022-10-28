Требовал $150 тысяч: СБУ подозревает в мошенничестве своего сотрудника (фото)

По данным следствия, задержанный сотрудник спецслужбы вымогал у предпринимателя деньги за закрытие дела, к которому не имел никакого отношения.

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Служба безопасности Украины задержала своего сотрудника, который работал в Главном Управлении СБУ в Киеве и области, сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ провела совместную операцию с Государственным бюро расследований, в результате которой злоумышленник получил вторую часть взятки в размере $30 тыс. от предпринимателя, которому он обещал "решить вопрос" в одном из уголовных производств.

Следствие установило, что всего задержанный требовал $150 тыс. За эти деньги сотрудник спецслужбы пообещал вернуть изъятое в качестве доказательств имущество и закрыть дело. Однако он фактически не имел никакого отношения к производству и не мог повлиять на ход расследования. Соответственно, его действия являются мошенничеством.

Задержанному объявили о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

И. о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что одним из приоритетов службы стало ее очищение.

Напомним, 23 октября СБУ подтвердила информацию о задержании президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в том, что после начала полномасштабного вторжения предприятие продолжало поставлять в Россию авиационные двигатели.

26 октября в Харьковской области Служба безопасности задержала женщину, которая возглавила оккупационную "Роспочту". Помимо сотрудничества с оккупантами ее подозревают в передаче российским военным почти 2 млн грн.