Украла и передала 2 млн ВС РФ: СБУ задержали жительницу Харьковской области (фото)

По данным следствия, бывшая работница "Укрпочты" добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами в Харьковской области и формировала подконтрольную РФ почтовую сеть в Изюме и Балаклее.

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Служба безопасности Украины задержала женщину, которую подозревают в коллаборационизме. По данным следствия, она возглавила оккупационную "Роспочту" на ранее оккупированной территории Харьковской области. При этом подозреваемая обокрала местную "Укрпочту" и передала российским военным почти 2 млн грн. Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ведомстве рассказали, что задержание женщины произошло во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях региона. По версии следователей, она перешла на сторону России по собственному желанию.

"При этом коллаборантка обворовала одно из городских отделений "Укрпочты" и передала агрессорам почти 2 млн грн, уплаченных гражданами за услуги госпредприятия", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Как оказалось, задержанная в прошлом была сотрудницей регионального подразделения почтовой связи. После оккупации части Харьковской области она формировала подконтрольную РФ почтовую сеть в Изюме и Балаклее.

Кроме того, подозреваемая планировала получить от бывших коллег электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов. Также призвала их переходить на сторону врага и передавать на баланс России государственное имущество "Укрпочты".

После освобождения региона женщина пыталась скрываться от правосудия, но сотрудники СБУ своевременно уличили и сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность. Она находится под стражей, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 19 октября в Луганской области СБУ задержали подозреваемую в организации "референдумов" о присоединении к РФ. После оккупации одного из сел она пошла на сотрудничество с российскими войсками по идеологическим соображениям.

Ранее, 5 октября СБУ выявила коллаборантку из Херсона, которая сдала россиянам 23 украинских патриота. Бывшая сотрудница правоохранительных органов Виктория Землянова обменяла сведения о проукраински настроенных горожанах на должность в оккупационной администрации.