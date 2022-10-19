Организовала псевдореферендум: в Луганской области задержали российскую коллаборантку (фото)

По данным следствия, подозреваемая занималась проведением "референдума" о вступлении в РФ селе Стельмаховка Луганской области. Сейчас этот населенный пункт находится под контролем ВСУ.

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Правоохранители задержали женщину, которая организовывала и провела незаконные "референдумы" о присоединении к России в Сватовском районе Луганской области. Ей сообщили о подозрении в коллаборационизме. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении гражданке Украины, которая участвовала в организации и проведении псевдореферендума в Луганской области", — сказано в сообщении.

По данным следствия, в сентябре подозреваемая организовала осуществление незаконного голосования вне избирательной деятельности — по месту жительства жителей одного из сел Сватовского региона. В нынешнее время этот населенный пункт освобожден украинскими военными.

По информации Службы безопасности Украины, 50-летняя женщина является жительницей села Стельмаховка Луганской области. После оккупации населенного пункта она пошла на сотрудничество с российскими войсками по идеологическим соображениям.

В ответ на лояльность к РФ женщине поручили провести "референдум" в родном селе. Она выполняла такие функции:

обходила с урной для сбора подписей среди односельчан;

агитировала за "присоединение" к РФ;

в составе "избирательной комиссии" обеспечила нужный результат "референдумов".

Женщине инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность — ч. 2 ст. 110 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемая находится под стражей, ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 19 октября СБУ под Киевом задержала члена теробороны, которого обвиняют в коллаборационизме. По данным следствия, мужчина участвовал в карательных рейдах российских войск и помогал оккупантам выявлять проукраинских жителей Киевской области.

Ранее, 5 октября СБУ выявила коллаборантку из Херсона, которая сдала 23 проукраинских жителей. Бывшая сотрудница правоохранительных органов Виктория Землянова обменяла сведения о патриотически настроенных горожанах на должность в оккупационной администрации.