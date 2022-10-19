Організувала псевдореферендум: у Луганській області затримали російську колаборантку (фото)

За даними слідства, підозрювана займалася проведенням "референдуму" про вступ до РФ села Стельмахівка Луганської області. Наразі цей населений пункт знаходиться під контролем ЗСУ.

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Правоохоронці затримали жінку, яка організовувала та провела незаконні "референдуми" про приєднання до Росії у Сватівському районі Луганської області. Їй повідомили про підозру в колабораціонізмі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

"Під час процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, яка брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму в Луганській області", — сказано в повідомленні.

За даними слідства, у вересні підозрювана організувала здійснення незаконного голосування поза виборчою діяльністю — за місцем проживання мешканців одного із сіл Сватівського регіону. Нині цей населений пункт звільнено українськими військовими.

За інформацією Служби безпеки України, 50-річна жінка є мешканкою села Стельмахівка Луганської області. Після окупації населеного пункту вона пішла на співпрацю з російськими військами з ідеологічних міркувань.

У відповідь на лояльність до РФ жінці доручили провести "референдум" у рідному селі. Вона виконувала такі функції:

обходила з урною для збору підписів серед односельців;

агітувала за "приєднання" до РФ;

у складі "виборчої комісії" забезпечила необхідний результат "референдумів".

Жінці інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність — ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, 19 жовтня СБУ під Києвом затримала члена тероборони, якого звинувачують у колабораціонізмі. За даними слідства, чоловік брав участь у каральних рейдах російських військ і допомагав окупантам шукати проукраїнських мешканців Київської області.

Раніше, 5 жовтня СБУ виявила колаборантку з Херсона, яка здала 23 проукраїнських мешканців. Колишня співробітниця правоохоронних органів Вікторія Землянова обміняла відомості про патріотично налаштованих містян на посаду в окупаційній адміністрації.