Вкрала та передала 2 млн ЗС РФ: СБУ затримали мешканку Харківської області (фото)

За даними слідства, колишня працівниця "Укрпошти" добровільно пішла на співпрацю з окупантами в Харківській області та формувала підконтрольну РФ поштову мережу в Ізюмі та Балаклії.

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Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у колабораціонізмі. За даними слідства, вона очолила окупаційну "Роспошту" на раніше окупованій території Харківської області. При цьому підозрювана обікрала місцеву "Укрпошту" та передала російським військовим майже 2 млн грн. Про це повідомляє сайт СБУ.

У відомстві розповіли, що затримання жінки відбулося під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях регіону. За версією слідчих, вона перейшла на бік Росії за власним бажанням.

"При цьому колаборантка обікрала одне з міських відділень "Укрпошти" та передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства", — розповіли у пресслужбі СБУ.

Як виявилося, затримана у минулому була співробітницею регіонального підрозділу поштового зв'язку. Після окупації частини Харківської області вона формувала підконтрольну РФ поштову мережу в Ізюмі та Балаклії.

Крім того, підозрювана планувала отримати від колишніх колег електронні ключі доступу до систем адміністрування та баз даних абонентів. Також закликала їх переходити на бік ворога та передавати на баланс Росії державне майно "Укрпошти".

Після звільнення регіону жінка намагалася ховатись від правосуддя, але співробітники СБУ своєчасно викрили та повідомили їй про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Вона перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, 19 жовтня у Луганській області СБУ затримали підозрювану в організації "референдумів" про приєднання до РФ. Після окупації одного із сіл вона пішла на співпрацю з російськими військами з ідеологічних міркувань.

Раніше, 5 жовтня СБУ виявила колаборантку з Херсона, яка здала росіянам 23 українські патріоти. Колишня співробітниця правоохоронців Вікторія Землянова обміняла відомості про проукраїнськи налаштованих городян на посаду в окупаційній адміністрації.