Вимагав $150 тисяч: СБУ підозрює у шахрайстві свого співробітника (фото)

За даними слідства, затриманий співробітник спецслужби вимагав у підприємця гроші за закриття справи, до якої не мав жодного стосунку.

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Служба безпеки України затримала свого співробітника, який працював у Головному Управлінні СБУ у Києві та області, повідомляє пресслужба відомства.

СБУ провела спільну операцію з Державним бюро розслідувань, внаслідок якої зловмисник отримав другу частину хабаря у розмірі $30 тис. від підприємця, якому він обіцяв "розв'язати питання" в одному із кримінальних проваджень.

Слідство встановило, що всього затриманий вимагав $150 тис. За ці гроші співробітник спецслужби пообіцяв повернути вилучене як доказ майно та закрити справу. Однак він фактично не мав жодного стосунку до виробництва та не міг вплинути на перебіг розслідування. Відповідно, його дії є шахрайством.

Затриманому оголосили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), зараз розв'язують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

В. о. голови СБУ Василь Малюк заявив, що одним із пріоритетів служби стало її очищення.

Нагадаємо, 23 жовтня СБУ підтвердила інформацію про затримання президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у тому, що після початку повномасштабного вторгнення підприємство продовжувало постачати до Росії авіаційні двигуни.

26 жовтня у Харківській області Служба безпеки затримала жінку, яка очолила окупаційну "Роспошту". Крім співпраці з окупантами, її підозрюють у передачі російським військовим майже 2 млн грн.