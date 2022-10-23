Продавал авиадвигатели в РФ: СБУ подтвердила задержание президента "Мотор Сич" Богуслаева

Силовики, помимо экс-нардепа, также задержали начальника Департамента внешне-экономической деятельности предприятия. По информации следствия, компания "Мотор Сич" поставляла оккупантам товары для штурмовой авиации.

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Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента предприятия "Мотор Сич", бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

О задержании Богуслаева стало известно еще вчера вечером, но силовики не комментировали распространившуюся в СМИ информацию.

[ + – ] Информация о задержании Богуслаева появилась в соцсетях вечером 22 октября

Как уточняют в пресс-службе СБУ, также был задержан начальник Департамента внешне-экономической деятельности предприятия "Мотор Сич".

Обоим задержанным объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины –– коллаборационистская деятельность и пособничество стране-агрессору.

По данным следствия, компания "Мотор Сич" продавала Российской Федерации оборудование военного назначения, использующееся в штурмовой авиации.

[ + – ] За незаконной схемой торговли с РФ стояло руководство компании "Мотор Сич", говорят в СБУ

Как уточняется, к сделке причастно руководство запорожского предприятия.

"Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", являющейся одним из главных производителей вооружения для России", –– говорится в пресс-релизе СБУ.

Как завод "Мотор Сич" продавал авиадвигатели в Россию

По информации СБУ, подозреваемые организовали транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий авиадвигателей из Украины в РФ.

Полученное оборудование страна-агрессор использовала для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа:

Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан";

КА-52 "Аллигатор";

Ми-28Н "Ночной охотник".

[ + – ] "Мотор Сич" продавала оборудование в РФ через посредников заграницей

Эту технику захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину, что подтверждается многочисленными фактами уничтожения боевых вертолетов противника.

Чтобы обойти установленные ограничения на торговлю с РФ, злоумышленники использовали коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Непосредственно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. Однако впоследствии "посредники" отправляли полученные товары в страну-агрессор.

Как уточняется, Россия также использовала своих иностранных "партнеров" для ремонта и обслуживания авиатехники с использованием запчастей из Украины.

В ходе расследования сотрудники СБУ установили всех организаторов преступной схемы. Все действия злоумышленников задокументированы, в настоящее время проводятся комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, СБУ задержала в Николаеве топ-чиновника по обвинению в работе на ВС РФ. Подозреваемым оказался глава коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба".

Ранее силовики сообщили, что должностные лица ГП "Антонов" проигнорировали предостережение властей об опасности уничтожения самолета Ан-225 "Мрия". Более того, отдельные сотрудники компании мешали украинским военным организовать охрану аэродрома в Гостомеле Киевской области, где находилось воздушное судно.

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