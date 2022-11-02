Шпионка ФСБ пыталась проникнуть в Службу безопасности и стать двойным агентом, — СБУ (видео)

Завербованную россиянами женщину обманным путем "выманили" на подконтрольную Украине территорию и задержали.

Related video

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании российской шпионки, которая пыталась проникнуть в негласный аппарат СБУ для работы в качестве двойного агента. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, российская шпионка была разоблачена в Луганской области.

Женщина, выдавая себя за проукраинского местного жителя, пыталась втереться в доверие сотрудников СБУ.

"На самом деле, она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины. Для выполнения враждебной задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором. Среди прочего "гарантировала" предоставление актуальной информации о деятельности врага на временно оккупированной территории", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Оперативники установили, что женщина была завербована спецслужбами РФ в 2019 году, а после начала полномасштабного вторжения ей поручили выявлять маршруты движения подразделений Вооруженных сил Украины. Помимо этого, как утверждают в СБУ, подозреваемая передавала россиянам информацию о проукраинских гражданах в захваченном селе Марковка, которую оккупанты использовали для осуществления репрессий.

Через какое-то время женщина получила новое задание — установить и наладить контакт со Службой безопасностью, чтобы работать в качестве двойного агента.

"Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их "крота" в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых мероприятий злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее "куратора", — продолжили в ведомстве и добавили, что обманным путем подозреваемую смогли "выманить" на подконтрольную Киеву территорию, после чего она была задержана.

Женщине предъявлено подозрение по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" — и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд докажет вину подозреваемой — ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

[ + – ] СБУ разоблачила российскую шпионку, которая пыталась проникнуть в Службу безопасности

Днем ранее СБУ сообщала о предотвращении терактов и диверсий на объектах "Укрзализныци" на юге Украины.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила в Николаеве чиновника горсовета, который сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал оккупантам разведданные.