Политзаключенный и сын командующего УПА: умер Герой Украины Юрий Шухевич

Смерть бывшего народного депутата Украины и сына командующего ОУН-УПА Романа Шухевича подтвердила его супруга Наталья.

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В ночь на 22 ноября на 90-м году жизни скончался общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Шухевич. Он находился в Германии на лечении, о чем пишет NTA.

Смерть супруга подтвердила жена Юрия Наталья Шухевич.

[ + – ] Умер Юрий Шухевич

Отметим, что за несколько дней до начала полномасштабной войны с Россией во время эфира проекта "Говорит Большой Львов" Юрий Шухевич заявил, что такая война станет началом развала России.

Во время эфира Юрий Шухевич заявил, что президенту РФ Владимиру Путину безразличны сами россияне. Для него главное – восстановление Советского Союза.

"А еще ему нетерпимо само мысль о самостоятельной Украине, о ее вероятном вступлении в НАТО. Но эта война все-таки приведет к распаду самой русской Федерации. Ведь одно дело – запускать войска в небольшие Чечню, Грузию, другое – в многомиллионную Украину", — сказал тогда Юрий Шухевич.

Кто такой Юрий Шухевич?

Юрий Шухевич – украинский политический и общественный деятель. Он родился в 1933 году в теперешней Львовской области. В 11 его вместе с матерью арестовала советская власть и отправила в ссылку в Сибирь. В 1946- м году его поместили в детский дом для "врагов народа", так как его отец Роман Шухевич был главнокомандующим Украинской повстанческой армии и участником Организации украинских националистов.

Всего Юрий Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. 1990-1994 стал организатором и председателем УНА-УНСО. В августе 2006 года Президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Запорожской области. По словам представителя местных властей, один из снарядов попал прямо в пункт выдачи гуманитарной помощи в здании школы.

Еще напомним, что украинские журналисты сообщили, что РФ способна нанести еще 3 массированных ракетных удара по Украине. Силовики рассказали Украинской правде, что РФ понадобится около 14-17 месяцев, чтобы восстановить свои стратегические ракетные запасы.