ВС РФ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Запорожской области, есть погибший

Пункт выдачи гуманитарной помощи находился в здании школы, в результате ударов россиян погиб социальный работник, еще две женщины были ранены.

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Российские войска обстреляли город Орехов Запорожской области, один из снарядов попал прямо в пункт выдачи гуманитарной помощи в здании школы. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

В результате ударов россиян погиб социальный работник, еще две женщины были ранены.

Старух добавил, что жертв среди мирных жителей могло быть значительно больше. Их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи во время большого скопления людей и очередей. Также возле пунктов выдачи оборудованы укрытия.

"Грустим вместе с близкими пострадавших. Работаем дальше над усовершенствованием систем безопасности для наших граждан. Двигаемся к победе! Берегите себя!" — написал глава ОВА.

Напомним, 21 ноября армия России обстреляла Херсон, который в Кремле называют "центром области в составе РФ". Местные жители рассказали журналистам, что оккупанты били из "градов", ствольной артиллерии и минометов. Сообщалось о погибших и раненых.

Ранее, 19 ноября российские войска нанесли удар по пункту выдачи хлеба в Херсонской области. В результате атаки несколько жителей получили ранения. Кроме того, один автомобиль подорвался на оставленном оккупантами взрывоопасном предмете.