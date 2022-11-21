Армия России обстреляла Херсон, который в Кремле называют "центром области в составе РФ"

Местные жители рассказали журналистам, что оккупанты бьют из "градов", ствольной артиллерии и минометов, есть раненые и погибшие.

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Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в деоккупированном Херсоне, есть раненые. Об этом рассказал первый заместитель главы Херсонской области Юрий Соболевский.

Он добавил, что пострадавшим предоставляется медицинская помощь.

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", — написал он.

Кроме того, в Главном управлении Нацполиции в Херсонской области сообщили о погибших. Правоохранители добавили, что сейчас нет точной информации о жертвах и раненых.

Местные жители областного центра рассказали журналистам, что взрывы слышат на острове (микрорайон Корабел), в центре и в районе Херсонского хлопкового комбината. Оккупанты бьют из "градов", ствольной артиллерии и минометов.

Напомним, 19 ноября армия России обстреляла гуманитарную точку во время раздачи хлеба в Херсонской области. В результате российской атаки несколько жителей получили ранения. Кроме того, минирование территории области россиянами также привело к человеческим жертвам.

Ранее, 16 ноября в Херсоне пришлось взорвать заминированное здание полиции. Из-за замаскированной взрывчатки разминировать здание не представлялось возможным.

15 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Херсон "остается столицей области в составе РФ". Он тогда сообщил, что Кремль не менял статус "субъекта РФ" после отхода российской армии на левый берег Днепра Херсонской области.