Обстреляли точку раздачи хлеба: в Херсонской области из-за российских мин и ракет погибли мирные жители

В результате российской атаки на гуманитарную точку несколько жителей Херсонщины получили ранения. Минирование территории области россиянами также привело к человеческим жертвам.

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В Херсонской области российские военные обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Кроме того, на оставленном оккупантами взрывоопасном предмете подорвался гражданский автомобиль. Об этом пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Telegram.

Тимошенко уточняет, что россияне атаковали место раздачи гуманитарной помощи в поселке городского типа Белозерка. В результате происшествия 5 людей получили ранения. Заместитель руководителя Офиса президента также сообщил об автокатастрофе, произошедшей недалеко от города Берислав в Херсонской области.

По словам руководителя Бериславской районной военной администрации Владимира Литвинова, на отрезке пути между Бериславом и Змеевкой машина подорвалась на мине. Взрыв забрал жизнь одного человека, еще один – травмирован.

"Российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек. Поэтом еще раз настойчиво прошу быть осторожными и воздержаться от поездок теми путями, которые еще не проверены специалистами, дождитесь официальных сообщений о такой возможности", — обратился к соотечественникам Владимир Литвинов.

Напомним, что в освобожденном Херсоне пришлось взорвать заминированное здание полиции. В Национальной полиции Украины объяснили, что это был единственный возможный способ справиться с замаскированной россиянами взрывчаткой.

Ранее Фокус также сообщал о том, что за время оккупации, в Херсоне сотни человек были задержаны российскими оккупантами. По данным американских исследователей, военнослужащие РФ применяли к заключенным пытки.

Еще мы писали о том, что российские оккупанты использовали тюрьму для несовершеннолетних в захваченном Херсоне для пыток над задержанными людьми. Очевидцы вспоминали, что из окон здания постоянно доносились крики заключенных.