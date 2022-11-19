Обстріляли точку роздачі хліба: на Херсонщині через російські міни і ракети загинули мирні жителі

Внаслідок російської атаки на гуманітарну точку кілька мешканців Херсонщини отримали поранення. Мінування території області росіянами також призвело до людських жертв.

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На Херсонщині російські військові обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Крім того, на вибухонебезпечному предметі, що залишили окупанти, підірвався цивільний автомобіль. Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Telegram.

Тимошенко уточнює, що росіяни атакували місце роздачі гуманітарної допомоги у селищі міського типу Білозерка. Внаслідок цього 5 людей отримали поранення. Заступник керівника Офісу президента також повідомив про автокатастрофу, що сталася неподалік міста Берислав у Херсонській області.

За словами керівника Бериславської районної військової адміністрації Володимира Литвинова, на відрізку колії між Бериславом та Зміївкою машина підірвалася на міні. Вибух забрав життя однієї людини, ще одну — травмовано.

"Російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок. Тому ще раз наполегливо прошу бути обережними й утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірили фахівці, дочекайтеся офіційних повідомлень про таку можливість", — звернувся до земляків Володимир Литвинов.

Нагадаємо, що у звільненому Херсоні довелося підірвати заміновану будівлю поліції. У Національній поліції України пояснили, що це був єдиний можливий спосіб впоратися із замаскованою росіянами вибухівкою.

Раніше Фокус також повідомляв про те, що за час окупації у Херсоні сотні людей затримали російські окупанти. За даними американських дослідників, військовослужбовці РФ застосовували до ув'язнених тортури.

Ще ми писали про те, що російські окупанти використали в'язницю для неповнолітніх у захопленому Херсоні для тортур над затриманими людьми. Очевидці згадували, що із вікон будівлі постійно долинали крики ув'язнених.