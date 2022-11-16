"Інших варіантів не було": у Херсоні довелося підірвати заміновану будівлю поліції (відео)

За словами Ігоря Клименка, через замасковану вибухівку розмінувати будівлю було неможливо. А завдяки професіоналізму та кмітливості вибухотехніків обійшлося без постраждалих.

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Через те, що розмінувати одну з будівель обласного управління поліції в Херсоні було неможливо, сапери були змушені її підірвати. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зараз від колишньої будівлі Головного управління поліції на Херсонщині залишилася лише купа каміння.

Окупанти замаскували вибухівку в будівлі, тому не було безпечного способу її розмінувати.

Клименко зазначив, що завдяки професіоналізму та кмітливості вибухотехніків ніхто не постраждав.

"Загалом, поліцейські сапери з початку деокупації Херсона вже обстежили понад 400 га звільнених територій та вилучили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів. Просуваємося далі", — написав керівник Нацполіції.

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