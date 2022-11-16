Відступили з Херсона: ЗС РФ стягнула до Скадовська велику кількість живої сили, — мер

За словами Олександра Яковлєва, окупанти захоплюють житло у місцевих жителів і поводяться, як завжди, зухвало.

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Мер Скадовська Олександр Яковлєв, посилаючись на інформацію від місцевих жителів, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що у місті спостерігається велика кількість російських військовослужбовців. За його словами, можливо, це особовий склад підрозділів, які вийшли з Херсона.

"Більшість військових заселилася в місто, вони присутні скрізь, це також створює додаткову напругу. Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо, ще з якихось інших міст, важко сказати", — розповів Яковлєв.

Мер також повідомив, що надходить інформація про захоплення новоприбулими окупантами житла городян. За словами Яковлєва, російські військові мало спілкуються та говорять у контексті наративів, що "ми тут назавжди, ми брати".

"Вони особливо нічого не розповідають, крім своїх наративів, що "ми тут назавжди" та "ми брати", а поводяться, як завжди, зухвало", — зазначив градоначальник.

Водночас журналісти зазначають, що через те, що Скадовськ перебуває у тимчасовій окупації, не можна офіційно підтвердити свідчення міського голови.

Проте відомо, що логістичні маршрути російських військ на лівому березі Дніпра знаходяться під вогневим контролем Збройних сил України. За словами керівниці пресцентр сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, підрозділи ЗС РФ поступово залишають оборонні рубежі на лівобережжі.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким люди, які отримали поранення та визнані непридатними до військової служби, зможуть за бажанням продовжити службу за контрактом на різних спеціальностях у Збройних силах РФ.

За інформацією пресслужби оперативного командування "Південь", Сили оборони України 15 листопада завдали ударів по позиціях і скупченнях живої сили противника в районі Кінбурнської коси, що на лівому березі Дніпра. Протягом минулої доби ЗСУ на цьому напрямі виконали понад 50 вогневих завдань.