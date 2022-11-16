Отступили из Херсона: ВС РФ стянули в Скадовск большое количество живой силы, — мэр

По словам Александра Яковлева, оккупанты захватывают жилье у местных жителей и ведут себя, как всегда, вызывающе.

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Мэр Скадовска Александр Яковлев, ссылаясь на информацию от местных жителей, в интервью Радио Свобода заявил, что в городе наблюдается большое количество российских военнослужащих. По его словам, возможно это личный состав подразделений, который вышли из Херсона.

"Большое количество военных заселилось в город, они присутствуют везде, это также создает дополнительное напряжение. Это, я так понимаю, была из Херсона какая-то часть, возможно, еще из каких-то других городов, сложно сказать", — рассказал Яковлев.

Мэр также сообщил, что поступает информация о захвате новоприбывшими оккупантами жилья горожан. По словам Яковлева, российские военные мало общаются и говорят в контексте нарративов, что "мы здесь навсегда, мы братья".

"Они особенно ничего не рассказывают, кроме своих нарративов, что "мы здесь навсегда" и "мы братья", а ведут себя, как всегда, вызывающе", — отметил градоначальник.

Вместе с тем журналисты отмечают, что в связи с тем, что Скадовск находится во временной оккупации, нельзя официально подтвердить показания городского главы.

Тем не менее известно, что логистические маршруты российских войск на левом берегу Днепра находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины. По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подразделения ВС РФ постепенно покидают оборонительные рубежи на левобережье.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому люди, получившие ранения и признанные негодными к военной службе, смогут по желанию продолжить службу по контракту на различных специальностях в Вооруженных силах РФ.

По информации пресс-службы оперативного командования "Юг", Силы обороны Украины 15 ноября нанесли удары по позициям и скоплениям живой силы противника в районе Кинбурнской косы, что на левом берегу Днепра. В течение минувших суток ВСУ на данном направлении выполнили более 50 огневых задач.