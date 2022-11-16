Силы обороны нанесли удары по позициям ВС РФ в районе Кинбурнской косы, – ОК "Юг"

По данным украинского командования, ВСУ атаковали российские военные группировки на левом берегу Днепра. За прошедшие сутки уничтожено два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

Related video

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по позициям врага и районам скопления живой силы и техники на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы. Об этом в своей утренней сводке сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

Как уточняется, в течение 15 ноября ВСУ выполнили более 50 огневых заданий. В частности, на левом берегу Днепра было уничтожено два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

Кроме этого, украинская армия ликвидировала 15 единиц авто- и бронетехники противника, две САУ и 15 человек личного состава.

Обстрелы Украины

Командование также сообщает, что в течение прошедших суток российские самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95/Ту-160 выпустили крылатые ракеты Х-101 по направлению Каспийского моря и Ростовской области, а с акватории Черного моря –– крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Вчера украинские силы сбили 12 ракет над Николаевской областью, 7 –– над Херсонской, 2 –– над Днепропетровской, по одной –– в Одесской и Винницкой областях.

В Николаевской области удалось сбить девять дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, еще один сбили в Одесской области.

Напомним, страны G20 сделали совместное заявление из-за ракетной атаки РФ. Лидеры государств "Большой двадцатки" осудили массированные удары России по украинским регионам и выразили соболезнования Польше.