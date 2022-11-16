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Военный Фокус Российско-украинская война

Силы обороны нанесли удары по позициям ВС РФ в районе Кинбурнской косы, – ОК "Юг"

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Украинские военные наносят удары по позициям врага на левом берегу Днепра

По данным украинского командования, ВСУ атаковали российские военные группировки на левом берегу Днепра. За прошедшие сутки уничтожено два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

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Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по позициям врага и районам скопления живой силы и техники на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы. Об этом в своей утренней сводке сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

Как уточняется, в течение 15 ноября ВСУ выполнили более 50 огневых заданий. В частности, на левом берегу Днепра было уничтожено два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

Кроме этого, украинская армия ликвидировала 15 единиц авто- и бронетехники противника, две САУ и 15 человек личного состава.

Обстрелы Украины

Командование также сообщает, что в течение прошедших суток российские самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95/Ту-160 выпустили крылатые ракеты Х-101 по направлению Каспийского моря и Ростовской области, а с акватории Черного моря –– крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

Вчера украинские силы сбили 12 ракет над Николаевской областью, 7 –– над Херсонской, 2 –– над Днепропетровской, по одной –– в Одесской и Винницкой областях.

В Николаевской области удалось сбить девять дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, еще один сбили в Одесской области.

Напомним, страны G20 сделали совместное заявление из-за ракетной атаки РФ. Лидеры государств "Большой двадцатки" осудили массированные удары России по украинским регионам и выразили соболезнования Польше.