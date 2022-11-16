Пообещали поддержку Украине: страны G20 сделали совместное заявление из-за ракетной атаки РФ

Лидеры государств "Большой двадцатки" осудили массированные удары России по украинским регионам и выразили соболезнования Польше.

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Лидеры стран "Большой двадцатки", участвующие в саммите в Индонезии, сделали совместное заявление после массированной ракетной атаки Российской Федерации 15 ноября. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

Как уточняется, совместное заявление подписали лидеры Канады, Европейской комиссии, Европейского совета, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Великобритании и США.

"Мы осуждаем варварские ракетные атаки, которые Россия совершила по украинским городам и гражданской инфраструктуре во вторник", –– в частности, говорится в сообщении.

Лидеры стран также обсудили взрыв в Польше, который произошел вчера вечером на границе с Украиной.

"Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в расследовании в Польше. Мы соглашаемся поддерживать тесную коммуникацию, чтобы определить следующие шаги в ходе расследования", –– подчеркивают в G20.

Страны также отметили, что их поддержка украинскому народу, который продолжает страдать от российской агрессии, остается неизменной. Лидеры государств намерены привлечь Российскую Федерацию к ответственности за массированные атаки по Украине, даже в то время, когда проходит саммит, посвященный преодолению последствий войны.

"Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине", –– говорится в документе.

Напомним, вчера, 15 ноября, Россия совершила массированные ракетные удары по украинским городам. В частности, пострадали два жилых многоэтажных дома в Печерском районе Киева.

Из-за новой атаки РФ по всей Украине ввели экстренные отключения электричества.