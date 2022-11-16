Пообіцяли підтримку Україні: країни G20 зробили спільну заяву через ракетну атаку РФ

Лідери держав "Великої двадцятки" засудили масовані удари Росії по українських регіонах і висловили співчуття Польщі.

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Лідери країн "Великої двадцятки", які беруть участь у саміті в Індонезії, зробили спільну заяву після масованої ракетної атаки Російської Федерації 15 листопада. Документ опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Як уточнюється, спільну заяву підписали лідери Канади, Європейської комісії, Європейської ради, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Великої Британії та США.

"Ми засуджуємо варварські ракетні атаки, які Росія здійснила по українських містах і цивільній інфраструктурі у вівторок", — зокрема, йдеться в повідомленні.

Лідери країн також обговорили вибух у Польщі, який стався вчора на кордоні з Україною.

"Ми пропонуємо нашу повну підтримку та допомогу в розслідуванні в Польщі. Ми погоджуємося підтримувати тісну комунікацію, щоб визначити наступні кроки в ході розслідування", — наголошують у G20.

Країни також зазначили, що їхня підтримка українському народу, який продовжує страждати від російської агресії, залишається незмінною. Лідери держав мають намір притягнути Російську Федерацію до відповідальності за масовані атаки по Україні, навіть у той час, коли відбувається саміт, присвячений подоланню наслідків війни.

"Ми всі висловлюємо співчуття сім'ям загиблих у Польщі й Україні", — йдеться в документі.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, Росія здійснила масовані ракетні удари по українських містах. Зокрема, постраждали два житлові багатоповерхові будинки в Печерському районі Києва.

Через нову атаку РФ по всій Україні ввели екстрені відключення електрики.